Christopher Morales reconquista el título nacional de ciclismo contrarreloj

“Fue una carrera que se adaptó a mi manera de correr. Me enfrenté a buenos contrincantes, como Abner (González). Sabía desde el principio que sería una competencia dura, tanto física como mentalmente. Era una pelea contra el tiempo y contra mi mente. Al final tuve buenas sensaciones, confié en mí y no me rendí hasta el final”, compartió Morales en entrevista telefónica con El Nuevo Día sobre su desempeño del domingo.