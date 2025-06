“Tengo emociones encontradas. El año ha sido un poco duro porque al principio de año iba con muy buenas sensaciones y motivado a Europa, pero me detectaron una mononucleosis que me dejó seis semanas fuera. La verdad que la pasé bastante mal, sintiéndome muy mal de salud”, expresó el corredor del equipo español Caja Rural-Seguros RGA .

“Ahora llevo como unas seis semanas saliendo en ‘bici’, y poco a poco voy dando pasitos. Todavía no estoy en mi forma normal, pero estoy contento que voy recuperándola y estoy contento de con todo y eso pude conseguir esta victoria. Me llena de ilusión llevar el jersey con la bandera de Puerto Rico”, añadió el competidor.

Agradecido con el apoyo de Caja Rural

“Me sigo sintiendo en deuda con el equipo. Me han tratado superbién desde que me detectaron la mononucleosis. Al final yo quiero hacer lo mejor por mi país, por mi familia y por el equipo”, expresó el competidor, que regresa a España el 1 de julio.

“Estar durante el inicio de temporada sin poder representar y apoyar el equipo me daba un poco de rabia. Yo soy agradecido con quienes me dan oportunidades, y este equipo no ha parado de darme oportunidades desde que firmé con ellos. Darle esta victoria me alegra y espero poder representarlos mejor”, articuló González, quien firmó este 2025 con el club con sede en sede en Pamplona.