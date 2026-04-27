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¡Por fin! Piratas consiguen su primera victoria del 2026 en el BSN

Quebradillas se impuso de visita sobre los Cangrejeros en el Clemente y cortó una racha de 12 derrotas

27 de abril de 2026 - 9:37 PM

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Emmanuel Mudiay anotó 30 puntos en la victoria sobre Santurce. (Baloncesto Superior Nacional)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Piratas de Quebradillas consiguieron el domingo su primera victoria de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al imponerse 96-95 sobre los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

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En otro encuentro de la jornada, los Leones de Ponce sumaron su segunda victoria consecutiva como locales al derrotar 93-88 a los Santeros de Aguada en el auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Emmanuel Mudiay y Thomas Robinson encabezaron la ofensiva de Quebradillas con 30 y 27 puntos, respectivamente.

Con el triunfo, los Piratas pusieron su marca en 1-12, mientras Santurce cayó a 5-7.

Ángel Rodríguez lideró la ofensiva de Santurce con 19 puntos, seguido por Jordan Howard con 18, Ángel Matías con 17 y Devon Collier con 16.

Leones defienden su casa

Por su parte, los Leones vinieron de atrás en múltiples ocasiones y defendieron con éxito su cancha para superar a los Santeros de Aguada.

Con el triunfo, los Leones mejoraron su marca a 6-8, ocupando el quinto lugar del Grupo B y sumando su segunda victoria al hilo. Por su parte, los Santeros cayeron a 7-4, manteniéndose en la tercera posición del mismo grupo.

Jezreel De Jesús lideró la ofensiva ponceña con 24 puntos, mientras Jordan Murphy añadió 21. Ponce aseguró el triunfo en el cuarto parcial con una reacción decisiva, luego de que Aguada tomara su última ventaja temprano en el periodo final. Rigoberto Mendoza fue el mejor por los Santeros con 21 unidades.

Los Capitanes de Arecibo visitan este domingo a los Gigantes de Carolina/Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

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BSNPiratas de QuebradillasCangrejeros de Santurce Leones de PonceSanteros de Aguada
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