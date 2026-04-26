“Aquí no hay ego”: el mensaje de André Curbelo en el gran momento de los Atléticos de San Germán
Los dirigidos por Eddie Casiano se convirtieron en el primer equipo este año en el BSN en alcanzar las 10 victorias
26 de abril de 2026 - 5:42 PM
26 de abril de 2026 - 5:42 PM
Los Atléticos de San Germán continúan marcando el paso en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al colocarse como líderes globales con marca de 10-3.
El conjunto dirigido por Eddie Casiano se convirtió en el primer equipo en alcanzar la decena de victorias en ambas conferencias tras imponerse el sábado en “La Cuna” por 109-102 sobre los Indios de Mayagüez.
El triunfo representó, además, la cuarta victoria consecutiva para San Germán, que sigue consolidándose como uno de los conjuntos más consistentes del torneo. En gran parte, el éxito reciente ha estado impulsado por el armador boricua André Curbelo, quien firmó una actuación dominante con 25 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y cuatro robos.
“No me puedo quejar. Mira el grupo que tengo respaldándome. Estoy bien orgulloso de lo que estamos haciendo. Además, excelente ‘coaching staff’”, expresó Curbelo en la tranmisión oficial de Telemundo Puerto Rico, destacando la química colectiva del combinado sangermeño.
El importado Nick Perkins encabezó en general a los Atléticos con una velada de 32 puntos.
“Aquí no hay ego. Aquí el que esté caliente, nos vamos con eso. Se trata de mantenernos unidos y respaldarnos el uno al otro”, agregó Curbelo.
#BSNPR | JUGADOR DE LA SEMANA: ANDRÉ CURBELO— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 26, 2026
El armador André Curbelo de los Atléticos de San Germán es seleccionado como el Jugador de la Semana (#5) tras liderar La Cuna a semana perfecta de 4-0.
Detalles: https://t.co/bOIbNDW9Dw pic.twitter.com/L1w03yL5mH
Con el resultado, los Atléticos se mantienen al tope de la Conferencia B, seguidos por los Capitanes de Arecibo, que presentaban marca de 8-3 ante de su encuentro el domingo ante los Gigantes de Carolina/Canóvanas.
San Germán buscará extender su racha este miércoles cuando reciba la visita de los Santeros de Aguada (7-3), en un duelo clave que podría reforzar aún más su posición como el equipo a vencer en la presente campaña.
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