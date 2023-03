Alexis Díaz tenía muy claro, antes de decidirse por el béisbol, lo que deseaba hacer cuando fuera grande: jinete.

Pero ese deseo se esfumó cuando en la adolescencia comenzó a crecer en estatura. Cambió de deporte y entonces vio el béisbol como una mejor opción.

Y este año irá a su segunda temporada en las Mayores con los Reds de Cincinnati, mientras hará su debut con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Alexis, hermano del también relevista Edwin “Sugar” Díaz, contestó cinco preguntas de El Nuevo Día:

¿A qué te hubieras dedicado si no hubieras sido pelotero profesional?

—Antes de ser pelotero yo era bien chiquitito, y me encantaba e iba a ser jockey. Quería ser jockey. Pero en un momento dado crecí (mide 6′2″) y dije, pues se perdió esto. Los jockeys, cuando yo iba al hipódromo, me regalaban fuetes y gafas, y eso. Y al frente de mi casa había un murito y yo lo montaba como si fuera un caballo, y hacía como si fuera un jockey.

PUBLICIDAD

¿Qué es lo más que te gusta de tu pueblo Naguabo, y a dónde llevarías a algún pana que nunca haya visitado Puerto Rico, para hacer turismo?

—En el barrio donde yo vivo tenemos un restaurante bonito, bueno… cocinan bueno, en La Finca. Y también lo llevaría al Malecón. Oye, donde se comen los mejores mariscos en Puerto Rico, es ahí.

Malecón de Naguabo. (VANESSA SERRA DIAZ)

Los peloteros, por lo usual, se conocen por tener alguna costumbre o manía antes de los juegos. ¿Cuál es la tuya?

—Yo me pongo a escuchar salsa, desde que llego al parque me pongo los audífonos y es a escuchar salsa por ahí para abajo. Me gusta muchísimo Rubén Blades. Lo escucho desde que llego y estoy ahí con mis audífonos todo el tiempo.

¿Hay algo que recuerdes como lo más vergonzoso que te ha pasado en tu vida?

—Un día estaba en la escuela… (ríe). Y estábamos jugando con los nenes, tirándonos desde el segundo piso. Estaba así arreguindado, dándole la espalda al ‘lobby’ de la escuela. Estaba la escuela llena, mirando eso. Y cuando me tiro, que miro para atrás, estaba mi mamá ahí. Al frente de todo el mundo. Y ya sabes el regaño que me dio. Eso fue como a los 12 años.

¿Algo de tu hermano Sugar que la gente no conozca, o que no muchos sepan?

—Que a veces se pone ‘pitcher’ y no le contesta el teléfono a nadie. A veces, ni a mí. Se pone que no le quiere contestar el teléfono a nadie, y se desaparece hasta que a él le de la gana de contestar.