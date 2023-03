Fort Myers, Florida.- A Enrique “Kike” Hernández finalmente se le dio.

En la temporada 2023 de las Grandes Ligas, fungirá como el campocorto titular de los Red Sox de Boston luego de la partida de Xander Bogaerts, quien firmó un contrato de 11 años y $280 millones con los Padres de San Diego.

La partida del patrullero permitió que Hernández se apoderara del siore de los Red Sox, dirigidos por el también puertorriqueño Alex Cora.

“Súper contento. Llevo toda la vida esperando para jugar siore al nivel de Grandes Ligas todos los días. Gracias a Dios, se me dio esa oportunidad este año así que aprovecharla al máximo y mantenerme saludable toda la temporada”, dijo Hernández a El Nuevo Día.

Hernández va a su tercer año con los Red Sox luego de aceptar una extensión de un año por $10 millones. Con Boston lleva desde 2021 luego de un acuerdo de dos años y $14 millones.

En su carrera de nueve temporadas en las Mayores, la función de Hernández ha sido mayormente como utility. El mayor tiempo lo ha pasado en los jardines con 517 apariciones. Le sigue la segunda base con 259. En el campocorto, suma 100 juegos.

“Siempre pienso que las cosas pasan por una razón. El tiempo, entiendo, es el que tiene que ser. Ahora es cuestión de que yo lo aproveche al máximo. Por ahora, soy el siore (de los Red Sox) y eso es lo que hay”, indicó.

Hernández se encuentra preparación para representar a Puerto Rico por segunda vez en el Clásico. Al igual que en 2017, custodiará el jardín central.

De 31 años, el campeón de Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles en 2020 tuvo algunos días de angustias al tardarse la aprobación del seguro para poder jugar con la novena boricua. Fuera de eso, aseguró que los Red Sox no dieron señales de restringirle participar con Puerto Rico, más cuando solo jugó 93 partidos el año pasado debido a lesiones.

“Que yo sepa, el equipo nunca me dijo ‘no’. El problema más bien era con el seguro. Parece que se tardaron un poco más de lo usual porque estuve unos 70 días en la lista de lesionados. Pero, gracias a Dios, aquí estamos. Si esa gente me decía que no, este estadio (JetBlue Park) se iba a caer”, bromeó.