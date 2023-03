Hoy, sábado, arranca la acción en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol con la participación de cinco países en Miami.

Este grupo es llamado ‘el de la muerte’ ya que hay tres potencias de béisbol y una de ellas quedará fuera de la segunda ronda. Hablamos de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Los otros dos participantes son Israel y Nicaragua.

Puerto Rico llega a esta competencia con subcampeonatos en las últimas dos ediciones y con un nuevo dirigente en la figura del exreceptor, Yadier Molina.

La novena boricua, a su vez, entra a la competencia como el segundo equipo con más victorias en la historia del certamen. Tiene marca de 20-9, detrás de Japón (22-9), campeón de 2006 y 2009.

Aquí presentamos lo que debes saber de la acción en el Grupo D:

¿Dónde se jugará la primera ronda del Grupo D?

El LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami, albergará la primera ronda del Grupo D y los cuartos final, así como también las semifinales y final del certamen. Es el tercer estadio más pequeño de las Mayores con 36,442 sillas.

LoanDepot Park, en Miami. (José E. Bartolomei Torres)

¿Cuál es el itinerario de Puerto Rico en la ronda inicial?

Sábado, 11 de marzo vs. Nicaragua, 1:00 p.m.

Domingo, 12 de marzo vs. Venezuela, 7:00 p.m.

Lunes, 13 de marzo vs. Israel, 7:00 p.m.

Miércoles, 15 de marzo vs. República Dominicana, 7:00 p.m.

Wapa Deportes transmitirá los partidos.

¿Quiénes son las principales figuras en este grupo?

Puerto Rico: Francisco Lindor, Javier Báez, José Berríos, Eddie Rosario, Kike Hernández, Marcus Stroman, Christian Vázquez, Martín Maldonado, Edwin “Sugar” Díaz.

República Dominicana: Manny Machado, Juan Soto, Rafael Devers, Sandy Alcántara, Julio Rodríguez, Jeremy Peña, Wander Franco, Nelson Cruz, Robinson Canó, Johnny Cueto, Cristian Javier.

Venezuela: Miguel Cabrera, José Altuve, Ronald Acuña, Jr., Willy Adames, Eugenio Suárez, Anthony Santander, Gleyber Torres, Luis Arráez, Andrés Giménez.

Nicaragua: Erasmo Ramírez, Jonathan Loáisiga

Israel: Joc Pederson

El derecho Marcus Stroman está señalado para abrir el primer juego de Puerto Rico ante Nicaragua. (Carlos Giusti/Staff)

¿Cuál es el formato de torneo?

-En la primera ronda, cada equipo juega un partido contra cada uno de sus cuatro rivales de grupo.

-Adelantan a cuartos de final los dos equipos de mejor récord en cada grupo, para un total de ocho.

-Los ochos equipos que adelantan a cuartos de final, a diferencia de las pasadas ediciones del CMB, jugarán esta vez partidos de muerte súbita. Hasta 2017 un equipo podía perder el primero o segundo partido de la segunda vuelta y no estaba eliminado, pues el formato era un ‘round robin’ como en la primera ronda.

-Esta vez el primero del Grupo A chocará contra el segundo del B, y el primero del B enfrentará al segundo del A. De igual forma cruzarán los mejores dos de los Grupos C y D.

-Si Puerto Rico termina entre los mejores dos del Grupo D, le tocaría cruzar contra alguno de los mejores dos del Grupo C, que tiene como favorito a Estados Unidos, y en el que también estarán México y Canadá.

-Los cuatro equipos ganadores en cuartos de final, adelantan a semifinales, para definir entonces los dos finalistas que jugarán por el título del CMB.