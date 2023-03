MIAMI, Florida. – A dos días de que el LoanDepot Park, hogar oficial de los Marlins de Miami en MLB, albergue la acción del Grupo D en el Clásico Mundial 2023 (WBC), el ambiente beisbolero en los aledaños del estadio era nulo.

Y a unos 10 minutos en vehículo, específicamente en la parte turística de la Calle 8 en la Pequeña Habana, también. Ni siquiera en el famoso Domino Park, una plaza pública con mesas a la sombra para jugar dominó, ajedrez y conocida por sus grandes tertulias entre cubanos.

En un recorrido de El Nuevo Día por dicha zona y el estadio durante la mañana y tarde del jueves, no se vio ni una sola camiseta o gorra de alguno de los 20 equipos participantes en el evento, que ya inició en las sedes de Taiwán y Tokio.

Personal del LoanDepot Park, en Miami, pinta el logo oficial del Clásico. (José E. Bartolomei Torres)

‘Casi listo’ el terreno de juego

El Nuevo Día tuvo acceso al interior del parque, en donde se constató la excelente condición del terreno de juego, a falta de trazar las líneas blancas y colocar las bases.

El logo oficial del Clásico en la parte lateral del campo no estaba terminado.

“Está casi todo listo. El sábado seremos testigo del estadio más bonito del torneo”, expresó un empleado de Grandes Ligas, a cargo de los preparativos, que prefirió mantener su nombre en anonimato.

El camerino visitante en el LoanDepot Park, de Miami. (José E. Bartolomei Torres)

El camerino visitante ya tenía toda la decoración en torno al Clásico Mundial, pero no así el clubhouse local, que se mantenía con el logo de los Marlins.

La tienda oficial del estadio, que venderá toda la mercancía relacionada al WBC, igualmente estaba cerrada.

Habrá transporte público

El propio LoanDepot Park anunció que, para los fanáticos que lleguen a Miami con motivo a ver el Clásico, habrá una logística de transporte y estacionamiento específica para evitar el ‘pesado tráfico’ del área.

“Trabajamos con las autoridades de Miami para crear un plan que ofrezca estacionamiento fuera del lugar y servicios de transporte para dar a los fanáticos opciones adicionales”, manifestó mediante declaraciones escritas la presidenta de operaciones comerciales de los Marlins, Caroline O’Connor.

“Con el objetivo de brindar a todos los invitados una experiencia de primera clase, instamos a los invitados a hacer sus planes de llegada con anticipación”, agregó.

Decenas de personas se reúnen diariamente en el Domino Park en la Calle 8. (José E. Bartolomei Torres)

Para aquellos que quieran evitar quedarse sin estacionamiento en el estadio, se estableció que el Government Center (en Downtown Miami) tendrá una tarifa de $15, que incluye un servicio de transporte de cortesía hacia el parque LoanDepot. El horario de servicio será de 9:00 a.m. a 1:00 a.m. del 11 al 15 de marzo, y de 3:00 p.m. a 1:00 a.m. del 17 al 21 de marzo.

El estacionamiento en el LoanDepot se venderá por orden de llegada y a una tarifa de $40.

“El Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, los Marlins de Miami y el Clásico Mundial de Béisbol trabajarán juntos para que todos disfruten de un evento seguro”, destacó por su parte el Capitán del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, Freddie Cruz.

“Pedimos que tengan paciencia, ya que esperamos un número récord de visitantes para un evento fabuloso”, apuntó.

Puerto Rico debutará el sábado en Miami ante Nicaragua. Ese mismo día en la tarde noche, se medirán República Dominicana y Venezuela, también, en el LoanDepot Park.

El ‘Team Rubio’, dirigido por Yadier Molina, viene de perder sus dos partidos de preparación ante los Red Sox de Boston y Braves de Atlanta por marcadores de 9-3 y 9-0, respectivamente.