A pesar de que el expelotero de las Grandes Ligas, Carlos Beltrán, está entrando ya a su quinto año en el retiro, ha continuado involucrado en el juego más de lo que parece a simple vista.

Y no solo por el hecho de que esta temporada se estrenó como comentarista de televisión durante las transmisiones de los partidos de los Yankees de Nueva York, organización para la que jugó como pelotero activo entre 2014 y 2016.

Hay mucho trabajo que Beltrán ha estado haciendo calladamente tras bastidores, asistiendo a peloteros que de una manera u otra lo han contactado individualmente para que los ayude en su juego.

Y eso sin tener una posición dentro del terreno como dirigente o instructor, algo que estuvo muy cerca de lograr con los Mets de Nueva York al ser nombrado mánager previo a la campaña 2020, aunque al final no se concretó y no llegó a dirigir ni un partido.

Beltrán forma parte del equipo de la telecadena YES Network durante las emisiones de los partidos, que encabeza el reputado cronista Michael Kay y que también incluye a los exjugadores estrellas de los Yankees, David Cone y Paul O’Neill.

“Bueno se ve fácil”, dijo Beltrán en broma y soltando una carcajada al cuestionársele qué tal ha sido su primera experiencia detrás del micrófono y cómo ve el juego de béisbol desde esa otra perspectiva fuera del terreno.

“No sé por qué la gente (peloteros activos) no batea más”, añadió todavía en tono jocoso mientras conversaba con medios locales previo a una visita al Hospital Pavía de Santurce, institución que lo invitó para tener un departir con sus pacientes así como con sus empleados, como un detalle en aprecio por el Día de los Padres este próximo domingo.

Mientras conversaba con los medios, el otrora patrullero, que jugó por 20 temporadas en las Mayores, autografeaba pelotas que luego le serían obsequiadas a pacientes y personal de Pavía.

Carlos Beltrán junto a Domingo Cruz, del Hospital Pavía. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Imagínate, es que yo estoy allá arriba trepado (en la caseta de transmisión), y yo veo ese parque tan grande, y digo, ¿cómo es que esa bola no pica aquí o no pica allá? Puedes perder la perspectiva. Por eso muchas veces pienso que algunas personalidades del béisbol, cuando se retiran y comienzan a ver el juego desde otro ángulo, pueden convertirse en bien críticos. Porque dices, ‘contra, pero por qué no la cogió (la pelota) o por qué no le llegó'. Porque todo se ve como que en cámara lenta y todo se ve suave. Pero cuando estás allá adentro es otra historia”, comentó sobre su experiencia.

“Gracias a Dios he podido mantener esa perspectiva y esa realidad de que el juego es difícil. Trato de siempre dar mi perspectiva referente al jugador, y de lo que yo viví. Cuando veo un error, trato de ponerme en los zapatos del jugador y muchas veces he dicho, ‘cuando yo estaba en sus zapatos fui víctima de esa misma situación”.

Beltrán, quien luego de cuatro años de su retiro se mudó en 2021 de nuevo a Puerto Rico junto a su familia, dijo que está disfrutando la experiencia como analista de béisbol. Se sinceró al señalar la flexibilidad que le brinda su trabajo, ya que continúa viviendo en la isla y solo viaja cuando tiene una asignación.

En ese sentido dijo una vez más que le gustaría dirigir, pero para nada luce apresurado en asumir ese compromiso. De hecho, dijo que si al final de la campaña encuentra que le gustó su trabajo como comentarista, consideraría regresar el año que viene.

“Lo estoy disfrutando y es interesante. Estoy trabajando con una de las personas, Michael Kay, que es uno de los mejores ‘broadcasters’ en el juego. Veo su preparación… todo es preparación en la vida. La gente piensa que eso es llegar al parque y hablar de pelota. Eso no es así. Me levanto temprano, tengo que estudiar el roster de ellos (el equipo local y el contrario), tengo que ver quién está pitcheando bien, quién no está lanzando bien, quién está jugando bien, quién está bateando, y preparo mis notas”, detalló.

“Te lo digo con honestidad… muchos de los jugadores que estoy cubriendo (de otros equipos) no los conozco y no sé qué traen al juego. Entonces, pues llego temprano al parque, hablo con los ‘broadcasters’ del equipo contrario y les digo, ‘háblame de aquel y del otro’. Ellos me hablan y mucha de esa información la capto y le añado lo mío”, dijo Beltrán, quien aseguró que además tiene que hacer su asignación de leer reportes, revisar estadísticas y leer la prensa para conocer todo lo que se habla de los distintos peloteros.

Carlos Beltrán militó con los Yankees entre el 2014 y 2016. (Archivo)

Beltrán, quien será elegible para ser considerado para exaltación al Salón de la Fama comenzando en 2023, jugó 20 temporadas para siete clubes, incluyendo los Yankees. Pero fue durante su estadía con los vecinos Mets de Nueva York entre 2005 y 2011, cuando puso sus mejores números, a pesar de que también sufrió dolencias que lo aquejaron y afectaron su rendimiento. Fue con los Mets con quienes firmó un contrato récord para un puertorriqueño, en ese entonces, de siete temporadas y $119 millones.

Aunque no tiene prisa por tomar el mando de un equipo dentro de las líneas de cal, el expelotero sí dijo que considera que su trabajo como analista y comentarista, contribuye más a su preparación de cara a un futuro como dirigente.

“Pues sí, es una vía. ¿Te digo por qué es una vía? Mira a Aaron Boone, viene de ESPN”, comentó sobre el actual mánager de los Yankees. “Mira a David Ross, de los Cubs, viene también del ‘broadcasting’. Pero es algo que tú tienes que quererlo. Tienes que entender que… por ejemplo en el caso mío le explico a la gente. Donde quiera que voy, la gente me dice, ‘no pero tú tienes que dirigir’. Y yo, ‘¿caballo pero por qué tú me estás diciendo que yo tengo que dirigir?’ Yo quisiera, porque contra, como latino, como puertorriqueño y como minoría sé que ayuda. Pero al final del día, el compromiso... Eso no es como que tu llegas al parque y te pones el uniforme y te paras en la escalerita a dar señales”, agregó riendo.

“Tú tienes que estar ahí desde las 11:00 de la mañana, o desde 10:00 de la mañana. En un juego a las 7:00 (de la noche), ya esos tipos están a las 10:00 a.m. en el parque. Después tú sales del parque a las 12:00, 12:30 o 1:00 de la mañana. Si tú tienes hijos, te vas a perder de muchas cosas”.

Beltrán dice que sería una bendición el trabajo de dirigir, algo que estuvo a punto de lograr muy pronto tras su retiro cuando los Mets lo nombraron en el tiempo muerto posterior a la campaña 2019. Su debut debía concretarse en 2020 pero a principios de ese año surgió el escándalo por el descubrimiento de que los Astros de Houston de 2017, equipo con el que Beltrán jugó en su último año, había incurrido en la práctica ilegal del robo de señales mediante el uso de tecnología.

“ Tengo un motivo y un propósito. Y el propósito cuando estoy en este ambiente de béisbol, es ayudar. Me gusta que la gente experimente el éxito. Me encanta ” Carlos Beltrán / Exjugador de las Mayores

Por el escándalo la gerencia se vio forzada a buscar otro piloto y Beltrán terminó con un nombramiento pero sin llegar a dirigir.

“En el caso mío estoy en una posición diferente. ¿Por qué? Dios me dio una carrera larga en el juego y me dio la oportunidad de beneficarme del juego. Generé mucho dinero. O sea que estoy en una posición diferente y no necesito el trabajo. No necesito ese trabajo en particular. Eso es bueno y es malo porque cuando estás bien, sientes que no tienes que ir detrás de nada y estás muy cómodo. Y yo siempre digo que uno tiene que mantenerse ‘engaged’ (comprometido). Pues yo me involucro en otras cosas, en proyectos personales, en la escuela de béisbol (Carlos Beltrán Baseball Academy), y en tratar de desarrollar los jóvenes”.

Beltrán aclaró que no está descartando dirigir en un futuro. Solo que no se ha autoimpuesto una fecha para hacerlo.

“Nunca lo voy a descartar porque yo sé que tengo material para bregar en ese ambiente. ¿Por qué? Porque cuando eres una persona que estás en puesto de liderazgo y ya has vivido unas cosas… ¿qué no viví yo en la pelota? Puedo ir donde cualquier jugador y relacionarme, y me va a escuchar. Yo lo conozco (el tema). Tengo un motivo y un propósito. Y el propósito cuando estoy en este ambiente de béisbol, es ayudar. Me gusta que la gente experimente el éxito. Me encanta. Y si yo puedo contribuir un 5, 10 o 15% en eso, me alegro por ti. Porque al final del día cada persona tiene un sueño y deseo de superarse”.

Fue en ese aspecto que Beltrán reveló que ha recibido mensajes de texto de peloteros, ya sea directamente o a través de sus respectivos agentes, para consultarle cuando están pasando por un mal momento en el juego.

“Yo les digo que me envíen un vídeo. Les hago un estudio y un análisis. Les digo, ‘esto es lo que veo, esto es lo que estás haciendo y esto es lo que yo te recomiendo’. Y cuando les hago el análisis ellos se quedan boquiabiertos porque piensan que estoy haciendo el esfuerzo más grande del mundo. Pero es que eso me gusta”.

“Y si lo puedo ayudar, es algo que después cuando lo vea en la televisión (en el juego), ¿sabes qué yo hago? Abro una botella de vino y me bebo una copa y digo, ‘qué brutal, que por lo menos el tipo se encontró’”, dijo riendo para ejemplificar lo mucho que disfruta esa faceta del béisbol.