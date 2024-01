“Pasaban horas y estaba en el parque leyendo, estudiando y entrenando”: Fernando Cruz perseveró hasta lograr su sueño de llegar a las Grandes Ligas

Para el 2023, la edad promedio para los jugadores de las Grandes Ligas en el día inaugural de la temporada fue de 29.3 años. Para debutar en las Mayores, en cambio, la media ronda en los 24 años.

Fernando Cruz, destacado relevista de la pelota puertorriqueña, se dio su primer “café en MLB” con los Reds de Cincinnati en 2022 a los 32 años.

La inspiradora historia del serpentinero doradeño para llegar a la mejor pelota del mundo tuvo una travesía de 15 años desde el momento en que firmó como profesional. Y hubo un periodo durante su carrera que ya creía que nunca vería cumplir su sueño de llegar al ‘Circo Grande’, al verse obligado a jugar en otras competencias ante la falta de ofertas en el béisbol organizado.

Originalmente, Cruz fue selección de los Royals de Kansas City como jugador del cuadro en la sexta ronda del sorteo de novatos de 2007. No dio el grado como jugador de posición y decidió hacer una transición a lanzador. Tampoco cumplió las expectativas y Kansas City lo dejó en libertad en 2012. En 2015, recibió una segunda oportunidad, esta vez con los Cubs de Chicago, pero allí solo estuvo una campaña, llegando hasta el nivel Triple A.

Luego, fueron siete años en los que Cruz no dejó de desarrollarse como serpentinero pese a estar fuera del béisbol organizado. Ya fuera en la Liga de Béisbol Doble A en Puerto Rico, México, República Dominicana o en ligas independientes, Cruz presentaba su mejor versión sobre el montículo. Su deseo de ser el mejor relevista posible lo llevó a convertirse en el taponero más destacado de su generación en la pelota profesional invernal con el uniforme de los Cangrejeros de Santurce.

No fue hasta hace dos años que los Reds de Cincinnati le ofrecieron un contrato de liga menor, cuando menos lo esperaba. Tras lucir en la filial Triple A, el momento más grande en la carrera de Cruz llegó el 2 de septiembre de 2022 con su promoción al equipo grande. Ponchó a dos en una entrada perfecta contra los Rockies de Colorado.

Según Elias Sports, Cruz se convirtió en el integrante de los Reds de mayor edad en debutar desde que el zurdo Pat Scantlebury lo hizo en 1956 con 38 años. Su buen desempeño le mereció volver en la campaña 2023 desde el primer día y completó la temporada con 98 ponches en 66 entradas.

El gran momento, según dijo Cruz, fue un premio de Dios por no desviarse de los carriles de la disciplina, empeño, dedicación y sacrificio durante esos siete años fuera del béisbol organizado. Fueron momentos en que el hambre por brillar en el béisbol podía más con las ganas de comer, confesando que tuvo días en los cuales la pelota iba primero que todo en su agenda.

Sobre su larga trayectoria para llegar a las Mayores, su devoción a la palabra de Dios y las personas que lo llevaron a ser el pelotero que es hoy día, El Nuevo Día conversó con Cruz, quien va camino su tercera temporada con los Reds.

¿Cuál fue el mayor sacrificio que tuviste que realizar como parte de tu desarrollo deportivo?

-Creo que muchas personas llaman sacrificio ir al estadio, soltar el brazo, correr e ir al gimnasio. Creo que eso ya es parte de lo que hace cuando uno firma (para ser pelotero profesional). Creo que eso no es un sacrificio. Sacrificio para mí es más que eso: qué uno come; no tomar alcohol; vivir una vida sana y saludable. Para mí, eso es el sacrificio. Ser un modelo para los niños y jóvenes. Ser el mejor ser humano posible, el mejor compañero posible. Buscar la manera de instruirse, estudiar y hacer las cosas que sean productivas para la carrera de uno. Para mí, esos son los sacrificios. Ir al parque y al gimnasio, eso viene con el deporte. En mi carrera, en el béisbol, no ha habido sacrificios. Es fuera.

Leí que el promedio de edad para un pelotero debutar en las Grandes Ligas es de 24 años. A ti te llegó la oportunidad de subir a los 32. Durante ese tiempo, ¿cómo te manejaste pensando que quizá no se te iba a dar la oportunidad de llegar?

-Siendo sincero, ya no tenía como prioridad jugar en las Grandes Ligas (en los últimos años). Esto fue como un premio que Dios me dio por la obediencia a su Palabra, a las personas que puso en mi vida. Por ser un buen esposo, un buen ser humano. Por transformar mi corazón conforme a lo que Él estableció. Estoy completamente convencido que fue por eso, que me dio este premio de jugar en las Grandes Ligas. Fue contra todos los pronósticos. Tenía 32 años cuando debuté. Fue algo bien bonito, inspirador. No solamente para mí, sino también para las personas cercanas, para el mundo entero... impactado por la forma en que ocurrió esta bendición de haber pisado ese nivel de Grandes Ligas. Ha sido un viaje maravilloso. Ha sido de impacto para muchas personas. Para mí, eso es lo más importante. No es la fama ni el dinero. Para mí, es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida.

¿Algo que dejaste de hacer -alguna actividad, gusto, pasatiempo- que lamentas?

-Te puedo decir que olvidaba hasta comer para entrenar, para buscar información, para no conformarme con lo bueno, sino buscar lo mejor. Siempre evolucionar. Año tras año, todavía sigo evolucionando. Pienso que tengo mucho más en el tanque para dar. El no conformarme con lo bueno fue lo que me llevó a ese nivel. Sí, tuve que dejar muchas cosas como joven y concentrarme en lo que quería hacer. Seguir mi visión. Lo más hermoso que me pasó fue conocer a Cristo. Para mí, esto me llevó a tener una visión de vida. Fue lo que me llevó a ser obediente, a tomar buenas decisiones para que estas maravillas de Dios ocurrieran. No solamente jugar en las Grandes Ligas, sino ser productivo y tener éxito en la vida.

El serpentinero doradeño reconoce que un encuentro con Dios cambió su vida. (Alexis Cedeño Laboy)

¿Se te olvidaba comer?

-Pasaban horas y estaba en el parque leyendo, estudiando y entrenando. Llegaban las 7:00 p.m. y había comido solo una vez. Esto pasa cuando uno realmente quiere algo y quiere lograr una visión. No es que pasaba todo el tiempo, pero sí pasaba. No es que dejaba de comer. Es que llegaba la noche y ni había almorzado.

¿Cuáles fueron las figuras trascendentales en tu desarrollo?

Número uno, el Señor. La segunda, quien fue mi mentor, Josué Lionel. Me ha llevado por el camino que tengo que ir. A la misma vez, es mi entrenador. Mi mamá fue todo para mí. Se me fue en 2021. Mi mamá y mi papá fueron las personas que estuvieron todo el tiempo para mí. Pero, la ‘MVP’ (Más Valiosa) de todo es mi esposa. Ha sido esa mujer virtuosa que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Ha sido la persona que ha estado ahí en todos los procesos de mi vida. Fue la figura transcendental en el progreso de lo que fue mi carrera, apoyándome. Omaley Quiñones ha sido la MVP.

¿Cuáles son los mayores retos que presentan el deporte que realizas?

-Los escenarios de estar en un nivel de Grandes Ligas, las tentaciones. Hay de todo. Mucho de los muchachos se preparan arduamente. Trabajan. Pero, no saben lo que es jugar en un nivel así. Ahí, tienes todo en las manos. Ahí es tu decisión. Ahora, puedo entender que muchos que tienen el calibre de jugar en las Grandes Ligas, no se le ha dado porque pienso que no están preparados. No en el deporte como tal, sino en su interior para (enfrentar) esos niveles. Hay que estar bien preparado. Si no, tu vida puede sufrir debacle una vez toques esos escenarios tan grandes. Son bien fuertes. Cosas que no has visto, las vas a ver ahí. Hay que prestar atención a lo más importante que son las emociones, los pensamientos, el alma. Desarrollar tu carácter. Ahora puedo entender porque a muchos no se le ha dado. La Biblia dice, Mateo 6:33: “Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas”. Es lo que me ha llevado a estar ahí, a pertenecer y estar preparado para lo que viene.

¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron?

-Fue tener una visión. En yo escribir una visión en una tabla y concentrarme a solo añadirle a esa visión y que nadie le pueda quitar a esa visión. Fue el mejor consejo que me pudo dar un ser humano. Este fue un consejo bien grande que me dio una persona: mantenerme con lo que te ha funcionado. No siempre lo que le ha funcionado a otras personas, te va a funcionar. Lo que te ha funcionado a ti, no lo puedes cambiar. Todo el mundo es diferente, y tenemos dones, habilidades y talentos diferentes. (Esa persona me dijo) Lo que te funciona, úsalo. Eso fue de impacto.

¿Qué le aconsejas a los jóvenes que quieran comenzar a practicar tu deporte?

-Hay que tener una visión. Sin visión, estamos viviendo por respirar. La visión es lo que te revela el propósito de porqué estás aquí en la Tierra. No siempre es luchar por lo que quieres, es lo que realmente es para lo que estás aquí. A lo mejor no es tu propósito. Escribir una visión que el Señor te ponga en tu corazón es lo que te va a llevar a vivir una vida con propósito. Después, todo lo demás viene por añadidura. Como te digo, ya yo no estaba planificando jugar en las Grandes Ligas. Yo le decía al Señor que quería cumplir su propósito, estar cerca de ti, y que me uses a tu manera. Ahí fue que llegó la bendición.

