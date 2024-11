Rubén Castro acepta el reto como jardinero derecho de los Cangrejeros de Santurce: “Lo he tomado de manera positiva”

“Ha sido un superinicio... Estoy contento con los resultados que estoy viendo. Me he mantenido en mi ‘ approach ’, que es el mismo juego que siempre he querido llevar. Poner la bola en juego y tener ese contacto”, destacó Castro, quien este año fue seleccionado como Jugador Más Valioso del Béisbol Superior Doble A y campeón bate con los Azucareros de Yabucoa , ambas por segunda ocasión en tres años.

“Durante mis últimos años en la liga invernal, ya sea como primer o segundo bate, es algo que me gusta mucho. Cojo muchos pitcheos. Ese porcentaje de embasamiento (.558) debe ser uno de los más altos de mi carrera. Es la disciplina y calma que he llevado al ‘ home ’”, sostuvo.

“Me he sentido cómodo en el jardín derecho. Sigo ajustándome, ya que es una posición nueva. En Doble A solo jugué cuatro partidos ahí. Pero soy un jugador que me gustan los retos. Lo he tomado de manera positiva”, destacó.