Los Astros de Houston barrieron a los primeros dos oponentes que se les cruzaron en el camino en esta postemporada de las Grandes Ligas.

Primero fueron los Mariners de Seattle en la Serie Divisional y más reciente a los Yankees de Nueva York que al final cayeron abatidos ante los texanos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Ahora estos poderosos Astros enfrentan un nuevo reto en la Serie Mundial ante los sorpresivos Phillies de Filadelfia en el clásico que está pautado para dar inicio este viernes.

Los Astros, sencillamente, han lucido superiores en estos playoffs.

Luego de finalizar con marca de 106-56 en la temporada regular -la cuarta ocasión en seis campañas que ganan sobre 100 partidos- la novena que comanda el legendario Dusty Baker ha ganado siete juegos al hilo en los playoffs.

Dispusieron en tres luchados desafíos de los Mariners y acaban de borrar del mapa a los temibles Yankees en cuatro partidos.

“¡Estos son los mejores muchachos con los que he estado!” dijo Baker a los medios informativos en medio de la celebración el domingo en el Yankee Stadium. “Vienen a jugar todos los días, todo el día”.

Jeremy Peña (3) ha sido una pieza clave en el elenco de los Astros durante esta postemporada, reemplazando a Carlos Correa en el campocorto. (John Minchillo)

Pudiera ser una expresión algo trillada del avezado estratega, pero lo cierto es que estos Astros han sido especiales. Perdieron en la agencia libre este año a su estelar torpedero Carlos Correa, pero el novato Jeremy Peña se puso los pantalones del boricua y ha cumplido a cabalidad con el difícil reto.

Peña fue escogido el Jugador Más Valioso de la recién concluida serie ante los Yankees.

Un año antes perdieron a George Springer, pero surgió la figura de Kyle Tucker, quien puso los números que perdieron con la partida del jugador de ascendencia boricua y también llegaron al clásico esa campaña.

José Altuve falló en sus primeros 25 turnos en la Serie de Campeoanto ante los Yankees de Nueva York, pero en los últimos dos juegos pegó tres imparables. (John Minchillo)

Y como si fuera poco perdieron en el 2020 a su dirigente AJ Hinch y a su gerente general Jeff Luhnow en medio del escándalo por el robo de señales a través de medios tecnológicos en la temporada de 2017, pero los Astros se han mantenido en la ruta del éxito.

Ahora se encaminan a su cuarta Serie Mundial en seis años. Ganaron en 2017 ante los Dodgers y luego perdieron en 2019 ante Washington, y en 2021 frente a Atlanta.

“Se ha dicho mucho, pero ya no hay mucho que decir, hombre. Seguimos viniendo aquí. Seguimos enfrentando lo mejor de lo mejor y seguimos ganando”, dijo por su parte el lanzador Lance McCullers Jr. a The Associated Press.

“Cuando sucedió todo hace unos años, sabíamos que lo único que podíamos hacer era ganar y podíamos ganar y ganar mucho. Entiendo que a la gente todavía no le caeremos bien. Nos van a abuchear, pero en algún momento tienes que respetar lo que estamos haciendo”, apuntó McCullers Jr.

Los Astros lograron neutralizar a la poderosa alineación de los Yankees en los cuatro juegos que celebraron a pesar de que sus bates no tronaron de la forma acostumbrada.

Apenas promediaron .227 de forma colectiva, pero los Yankees lo hicieron para un patético .173.

Pero lo más que llama a la atención es que los Astros se mantuvieron ganando a pesar de que José Altuve, uno de los cañones principales se fue de 25-0 en el inicio de la postemporada, antes de que pegara un imparable el sábado en el tercer juego de la serie. El domingo conectó dos.

“Creo que obviamente ha sido difícil personalmente porque quieres llegar allí y jugar bien para tu equipo. Pero también ha sido mucho más fácil porque hemos estado ganando”, dijo Altuve.

“No importa si bateas de hit o no. Quieres conseguir un hit, pero si no lo haces y ganas, el trabajo está hecho. Y para eso juego: para ganar. Pero sí, he estado trabajando muy duro”, dijo Altuve.

Obviamente, los Astros siempre echarán de menos la producción de Altuve en especial en los playoffs, donde el venezolano ha sido un coloso.

Empero las deficiencias ofensivas fueron superadas por la actuación del novato Peña, quien bateó .353 con dos jonrones y cuatro remolcadas ante los Yankees.

“Esto es un sueño, muchos muchachos sueñan con esto”, admitió Peña, de 25 años.

Además el pitcheo jugó un papel preponderante en la serie ante los Yankees. Los lanzadores de Houston acumularon una efectividad de 1.50 (1.54 los abridores y 1.42 los relevistas). Y los brazos de Houston dominaron al estelar Aaron Judge, que apenas bateó de 16-1 en la serie, tras pegar 62 jonrones en la regular. No remolcó carreras.

El viernes, los Astros iniciarán la Serie Mundial en su casa ante los aguerridos Phillies, quienes vencieron en cinco juegos a los Padres de San Diego. Bryce Harper lució sensacional con el madero ante los Padres y fue seleccionado el Más Valioso de la serie. Filadelfia ganó su último campeonato en 2008. Y su última aparición el Clásico de Otoño había sido en 2009.

Martín Maldonado -a la izquierda- busca su primer anillo de Serie Mundial en las Mayores. (Archivo)

Presencia boricua

Mientras, los Astros presentarán a los únicos boricuas en la Serie Mundial tanto en el terreno como en el ‘dugout’. Los receptores Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez, y los coaches Alex Cintrón y Josué Espada estarán activos en el clásico.

Ante los Yankees, Maldonado anotó dos carreras y remolcó una, y Vázquez impulsó dos anotaciones en un juego.