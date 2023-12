Los Ángeles - Shohei Ohtani puede optar por rescindir su contrato de 10 años y $700 millones con los Dodgers de Los Ángeles si cualquiera de los dos ejecutivos clave ya no está en su puesto, dijo el miércoles a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

A Ohtani, quien será presentado formalmente por los Dodgers en una conferencia de prensa este jueves, se le permitiría rescindir su acuerdo si Mark Walter ya no es el propietario principal o el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman ya no está con el equipo, dijo la persona. La persona habló bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados.

El acuerdo de Ohtani, anunciado el lunes, establece que el 97% del dinero se diferirá sin intereses y no se pagará en su totalidad hasta 2043.

The Athletic informó por primera vez el miércoles que el acuerdo de Ohtani contenía una disposición que le permitía optar por no participar al final de una temporada si los Dodgers hacían cambios de personal específicos.

El acuerdo todavía tiene la forma de una carta de acuerdo entre los representantes de Ohtani y el equipo, y no se ha presentado un contrato formal a la Major League Baseball, dijo la persona.

Dirigida por Walter, la sociedad privada Guggenheim Baseball Management compró a los Dodgers en 2012 por $2,150 millones. En sus primeros años como propietario controlador, Walter era un habitual del Dodger Stadium. Pero su presencia fue disminuyendo paulatinamente y la pasada temporada acudió solo a un puñado de partidos.

La empresa global de servicios financieros de Walter, Guggenheim Partners, tiene oficinas centrales en Chicago y Nueva York. Es nativo de Iowa.

Friedman fue contratado por los Dodgers en 2014 después de pasar una década con los Rays de Tampa Bay. Poco a poco reconstruyó esa franquicia y el equipo llegó a la Serie Mundial en 2008 a pesar de operar con una de las nóminas más bajas del deporte.

Friedman tiene un récord envidiable en Los Ángeles, con los Dodgers ganando nueve títulos divisionales bajo su liderazgo, tres banderines de la Liga Nacional y la Serie Mundial 2020 durante la temporada acortada por la pandemia. Renovó el sistema finca del club y reorganizó y amplió la oficina principal.

El contrato de Ohtani tiene promedios anuales de $70 millones, y del salario de cada año, $68 millones se difieren sin intereses, pagaderos en cuotas iguales cada 1 de julio entre 2034 y 2043.

MLB propuso como parte de la negociación del convenio colectivo el 21 de junio de 2021 prohibir la compensación diferida, pero el sindicato de peloteros rechazó el concepto y MLB lo abandonó.

Ohtani será presentado durante una conferencia de prensa en el Centerfield Plaza del Dodger Stadium a partir de las 7:00 p.m. (hora en Puerto Rico).

MLB informó el miércoles que Ohtani rompió el récord de Fanatics de mayores ventas de camisetas dentro de las primeras 48 horas después de su lanzamiento (del uniforme de los Dodgers), superando a las estrellas del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ohtani estuvo fuera de la vista en el estadio el miércoles, reuniéndose con sus compañeros de equipo, incluido el jardinero siete veces All-Star Mookie Betts y el relevista Joe Kelly.

“Tuve la oportunidad de hablar con él”, dijo Kelly, rodeado de niños que asistían a una fiesta al aire libre con música a todo volumen. “Ya estaba entrenando, trabajando, haciéndose más grande y más fuerte. Su brazo me pareció bueno”.

El acuerdo de Ohtani incluye una disposición total de no intercambio y prevé una suite de hotel en viajes del equipo fuera de la ciudad, una suite de lujo premium para partidos en casa y un intérprete de tiempo completo. Ohtani donará a la organización benéfica de los Dodgers una cantidad que no excederá el 1%.

Ohtani habló por última vez con los periodistas el 9 de agosto, dos semanas antes de una lesión como lanzador que requirió cirugía y lo mantendrá fuera del montículo hasta 2025. Se sometió a la operación el 19 de septiembre, pero la naturaleza de la cirugía no fue anunciada completamente. Ohtani se había sometido ya a una cirugía Tommy John el 1 de octubre de 2018.

Clientes salen de una tienda de artículos deportivos tras comprar algunas piezas alusivas a la superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, en el distrito Shinjuku en Tokio, Japón. (Eugene Hoshiko)

Un jugador estrella de dos vías como bateador y lanzador, el japonés de 29 años dejó a los Angels de Los Ángeles como agente libre después de seis años.

Kelly está cambiando los números de uniforme después de finalizar su contrato de un año y $8 millones con el equipo el lunes, abriendo el número 17 para Ohtani, quien le agradeció el gesto.

“No iba a entregárselo a cualquiera”, dijo Kelly. “Si Shohei sigue produciendo, será un futuro miembro del Salón de la Fama y podré retirar mi número. Eso es lo más cerca que estaré del Salón de la Fama”.

Cuando se le preguntó qué le estaba dando Ohtani a cambio, Kelly dijo: “Oh, hay una lista, pero sin comentarios”.

Ohtani habló con poca frecuencia con los medios durante sus años en Anaheim, dejando a sus compañeros de equipo llenos de preguntas sobre la enigmática superestrella.

Kelly dijo que estaba preparado para atender las preguntas de Ohtani “tal vez una vez a la semana”.

La mudanza de Ohtani de Anaheim a Hollywood ha hecho que los fanáticos de ambos lados del Océano Pacífico acudan en masa para comprar productos de los Dodgers y preguntar sobre boletos en el mercado secundario. El equipo aún no ha comenzado la venta de entradas para partidos individuales para la próxima temporada.

“Las entradas se agotarán en todos los partidos”, dijo Kelly. “Cada partido en el que participemos será como una atmósfera de playoffs”.

Antes de cumplir 30 años el 5 de julio, Ohtani tiene un promedio de bateo de .274 con 171 jonrones, 437 carreras impulsadas y 86 bases robadas junto con un récord de 39-19 con efectividad de 3.01 y 608 ponches en 481 2/3 entradas. Ohtani tiene 34.7 victorias por encima del reemplazo (WAR), según Baseball Reference.

“Creo que en general es un buen trabajo para ambas partes”, dijo Kelly. “Los Dodgers son competitivos todos los años y esta es una de esas cosas, él es el jugador mejor pagado en todos los deportes, y todavía podremos agregar a nuestro equipo cada año que sea un Dodger”.

Hay tres evaluaciones diferentes del valor del contrato en dólares actuales.

— Para efectos del impuesto de lujo se utiliza una tasa de descuento del 4.43% y el valor es $460,767,685. Esa es la tasa federal a medio plazo según se define en la Sección 1274(d) del Código de Rentas Internas, utilizando la tasa de octubre de 2023. La cifra significa que a la nómina del impuesto al lujo de los Dodgers se le cobrarán alrededor de $46.1 millones anualmente por Ohtani.

— Para efectos de las nóminas regulares de MLB, se utiliza una tasa de descuento del 10% y el valor es $282,107,876. Esa es la tasa preferencial de JP Morgan Chase más 1% redondeada al punto porcentual completo más cercano, tal como se define en el Artículo XV (K) del convenio colectivo.

— La asociación de jugadores evaluó el contrato en $437,830,563.