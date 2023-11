Hay ciertos atributos que lucen como una fortaleza del puertorriqueño Josué Espada para convertirse en el nuevo dirigente de los Astros de Houston, pero que paradójicamente podrían ser a la misma vez los escollos que lo descalifiquen.

Si fortalecen o debilitan su candidatura como potencial sustituto del retirado mánager Dusty Baker, dependerá de la filosofía del dueño de los Astros, el empresario multimillonario Jim Crane, y del resto de la gerencia de la franquicia, que viene de eliminarse en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante el eventual campeón, Texas.

Espada, por años, ha sido una figura prominente entre los entrenadores de las Grandes Ligas, pues en repetidas ocasiones ha sido entrevistado para puestos vacantes de dirigente de varios equipos, que han solicitado permiso a los Astros para hacerle el acercamiento.

Hasta el momento ninguna de esas entrevistas ha producido el resultado esperado por Espada, quien ya totaliza seis campañas trabajando para los Astros como coach de banco. Primero estuvo bajo el mando de A.J. Hinch entre 2018 y 2019, y luego como mano derecha de Baker.

Sin embargo, los entendidos del béisbol continúan elogiando al puertorriqueño año tras año por considerar que tiene todos los atributos para dirigir un equipo de las Mayores, y de nuevo su nombre vuelve a resonar como el candidato lógico para quedarse con el mando de los Astros tras el adiós definitivo de Baker,quien totalizó 26 campañas como mánager.

Entre sus atributos, está el hecho de que conoce a todos los jugadores de la plantilla actual de los Astros, y ha trabajado directamente con ellos no solo en la temporada, sino también durante los entrenamientos primaverales.

Trabaja con los jugadores de cuadro del equipo mientras planifica y programa todos los aspectos del ‘spring training’, y como resaltó el pasado año el portal Texas Sports Nation, tanto el puertorriqueño Carlos Correa (exjugador de los Astros) como Jeremy Peña se convirtieron en ganadores del Guante de Oro en el campocorto, bajo su manto.

Pero si tantas son las cualidades de Espada, cabe la pregunta de por qué los Astros todavía no han tomado una decisión, mientras otros equipos como los Giants de San Francisco, los Mets de Nueva York, los Guardians de Cleveland, y los Cubs de Chicago han madrugado y contratado sus respectivos nuevos dirigentes en solo cuestión de días.

Sin cuestionar la capacidad de Espada para ocupar el cargo, el primer dirigente puertorriqueño en llegar a las Grandes Ligas, Edwin Rodríguez, opinó a preguntas de El Nuevo Día, que tal vez hay equipos que pueden tener interrogantes respecto a candidatos internos para llenar tan importante vacante.

“Creo que sería (la duda o interrogante del equipo) si tiene el carácter para manejar el ‘clubhouse’. Los coaches son ‘amigos de todos’; el dirigente no. (El dirigente) Tiene que tomar decisiones difíciles y eso crea ronchas”, explicó Rodríguez.

“En medio de la entrevista se le podría cuestionar eso. En la entrevista se exponen situaciones de ‘clubhouse’, y necesita explicar cómo las manejaría”, prosiguió Rodríguez.

El gerente de los Astros, Dana Brown, fue entrevistado por la prensa de Estados Unidos esta semana durante las reuniones anuales de los gerentes generales en Arizona, y aunque pareció elogiar a Espada como una persona con los atributos, e incluso confirmó que es el único candidato interno para el puesto, no quiso asegurar ni negar que Espada sea la persona favorita de la gerencia.

Brown señaló, además, según publicó el mismo sitio Texas Sports Nation, que los Astros tienen una lista de candidatos potenciales y están trabajando para reducirla a aquellos que serán entrevistados.

Y de acuerdo al sitio especializado The Athletic, Espada ya fue entrevistado por Houston, pero era uno de los equipos que también estaba interesado en Craig Counsell, quien acaba de firmar con los Cubs de Chicago.

Por otro lado, el escritor y analista de béisbol Ken Rosenthal, de The Athletic, reportó que los Brewers de Milwaukee, cuyo puesto de dirigente quedó vacante con la decisión de Counsell de irse con Chicago, estarían interesados en Espada para cubrir la baja.

The Athletic también reportó que Brown habría negado el permiso a Espada para entrevistarse con otros clubes antes de ellos completar su proceso, pero el mismo medio expuso que la negativa no tiene fundamento, pues ya Espada no está bajo contrato porque su pacto -que estaba vigente- venció el 31 de octubre.

“Siempre es bueno tener el apoyo de alguna estrella o algún líder jugador del equipo. En el caso de Joe, yo estoy seguro que es José Altuve (el segunda base venezolano). Estoy seguro que tiene una buena relación con él”, dijo.

Edwin Rodríguez fue el primer dirigente boricua en las Mayores con los Marlins en 2010.

“En mi caso tuve a Hanley Ramírez y a Dan Uggla. Recuerdo que se pararon en el clubhouse al frente del grupo en una reunión, y les dijeron a los compañeros, ‘si tienen problemas con Edwin, van a tener problemas con nosotros’. Y ese tipo de apoyo, en este caso de Altuve, y estoy seguro que también de Alex Bregman, debe tenerlo (Espada)”, agregó Rodríguez, quien dirigió a los Marlins entre 2010 y 2011.

Espada, entre los años que ha recibido acercamientos para el puesto de dirigente de otros equipos, tuvo dos entrevistas en el tiempo muerto previo a la temporada 2023, precisamente con los Marlins y también con los White Sox de Chicago. Un año antes, se entrevistó con los Mets y con los Athletics de Oakland. También recibió acercamientos en 2019 y en 2020.

Al momento los equipos que han hecho nombramientos de un dirigente nuevo para 2024 son los Giants de San Francisco, quienes contrataron a Bob Melvin luego de que este recibiera permiso de los Padres de San Diego para ser entrevistado; los Mets (Carlos Mendoza), los Guardians (Stephen Vogt); los Cubs (Counsell) y los Angels de Los Ángeles, quienes acaban de firmar a Ron Washington.

Así las cosas, quedan tres equipos con una vacante para el puesto de mánager, que son Houston, Milwaukee y San Diego.

Otros coaches boricuas

Joey Cora se unirá al staff técnico de los Tigers de Detroit. (Carlos Giusti/Staff)

De momento, hay otros coaches puertorriqueños que ya tienen definido su rol para 2024.

Joey Cora, por ejemplo, llegó a un acuerdo esta semana con los Tigers de Detroit para unirse a su cuerpo de entrenadores.

Según reportó el Detroit Free Press, Cora ocuparía en el equipo el lugar del coach de primera base Alfredo Amézaga, pero según el mismo diario, se espera que el boricua sea el coach de tercera base para la próxima campaña. Fue la misma función que ejerció por los pasados dos años con los Mets de Nueva York, bajo el despedido dirigente Buck Showalter.

En tanto, el coach de bateo de los Astros, Alex Cintrón, confirmó a El Nuevo Día que se mantiene bajo contrato por dos temporadas más.

En el caso de Nick Ortiz, su puesto parece estar en el aire en los Giants de San Francisco tras la salida del dirigente Gabe Kapler, quien fue despedido por la gerencia faltando tres días para terminar la temporada regular.

El jueves se informó además que Charlie Montoyo repetirá como coach de banca de los White Sox de Chicago.

Igualmente, el veterano Luis “Papa” Rivera se retiró y no seguirá como coach de tercera base con los Blue Jays de Toronto.