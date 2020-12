Transcurrida la primera semana de la temporada de béisbol invernal, ningún jugador de las cuatro franquicias que se encuentra participando en el certamen ha arrojado un resultado positivo a las pruebas de COVID-19.

Según la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, todos los miembros del personal de los equipos y de los diferentes estadios donde se está jugando el torneo han pasado las pruebas y cumplido con las medidas protocolares.

José Flores Galarza, presidente del organismo beisbolero, se mostró complacido con las medidas que todos los equipos están tomando para evitar una propagación del peligroso virus.

“Esto no ha salido bien esta semana, sino excelente. Ayer (sábado) tres equipos me informaron que se tomaron las pruebas y todos salieron negativos. No tan solo los peloteros sino los cuerpos técnicos y el personal administrativo de los equipos, y en algunos de los casos se le están haciendo prueba a los empleados de los estadios que tienen bastante contacto con los equipos”, dijo el ejecutivo agregando que las pruebas se realizan semanalmente.

Flores Galarza indicó que los equipos de Mayagüez, Manatí y RA12 se realizaron las pruebas el sábado en la mañana, mientras que los Criollos de Caguas estaban programados para cumplir con el requerimiento el lunes --día libre en el torneo invernal.

“Yo recibí ayer el informe de las pruebas que se hicieron ayer mismo por la mañana. Me dijeron que habían salido negativas. En el caso de Caguas ellos las están haciendo los lunes”.

La Lbprc está celebrando su torneo invernal luego de un largo proceso para conseguir el permiso del gobierno. Inicialmente hicieron una petición para que se pudiera jugar con una presencia reducida de fanáticos en las gradas.

Finalmente, a solo días del comienzo de la temporada, el gobierno aprobó la celebración de la temporada pero sin fanáticos en las gradas.

“Desde que comenzó el proceso, previo al inicio de la temporada, hemos hecho casi 600 pruebas, incluyendo los árbitros, anotadores oficiales, narradores de televisión, personal administrativo. Todos nos hemos hechos las pruebas y todas han sido negativas”.

“Ha sido todo positivo, pero hemos sido bastante estricto en el seguimiento del protocolo. Han habido situaciones para hacerla cumplir, pero los peloteros y los dueños de equipos han puesto de su parte. Nos estamos protegiendo. Se están haciendo las pruebas todas las semanas. Hasta el momento todo ha salido excelente”.

Flores Galarza admitió que durante todo ese proceso que comenzó en los entrenamientos previo a la temporada, se registraron cuatro casos positivos, dos de ellos registrados en los equipos que solicitaron dispensa --entiéndase Santurce, Carolina y Aguadilla.

“Ya esos habían habían tomado las medidas cautelares de lo que dice el protocolo de aislamiento. Esos fueron de los equipos que decidieron no jugar”, agregó el líder beisbolero, quien mencionó que uno de los casos fue de un jugador importado que llegó a la isla sin el resultado de una prueba, pero no se le permitió entrenar. Lo aislaron desde el comienzo. Le hicieron la prueba cuando llegó y salió positivo.

“Por ahí mismo lo enviaron a Estados Unidos. Se le había dicho que tenía que hacerse la prueba antes de venir a Puerto Rico”.

El receptor de los Criollos de Caguas, Jonathan Morales, es sometido recientemente a una prueba molecular para detectar el virus COVID19.

Éste explicó que el cuarto caso es de una persona que arrojó positivo desde junio, se sometió al proceso de cuarentena. Ha sido sometido a varias pruebas ulteriores y se ha mantenido positivo.

“Es un caso raro. Pero hay un documento del Departamento de Salud que dice que no hay que aislarlo porque ya la probabilidad de que él infecte a otras personas ya pasó”, señaló Flores Galarza, quien negó que la persona en cuestión fuera un jugador.

“Está participando conservadoramente. De hecho, después de junio se le permitió trabajar en otros lugares. Nosotros lo consultamos con nuestro asesores y nos dijeron que le podíamos permitir trabajar”, concluyó.