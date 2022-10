San Luis - El veterano receptor de los Cardinals de San Luis Yadier Molina se expresó orgulloso de ser seleccionado para dirigir a Puerto Rico en el venidero Clásico Mundial de Béisbol en marzo 2023 y se alejó de la controversia sobre su nombramiento hecho esta semana por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

El jueves, el presidente federativo José Quiles hizo oficial el nombramiento de Molina, de 40 años, y quien en este 2022 se retira de las Grandes Ligas tras 19 temporadas en San Luis. La federación también anunció a Joey Solá como el nuevo gerente general en sustitución de Eduardo Pérez, quien presentó su renuncia el pasado 12 de septiembre.

Previo a la salida de Pérez, El Nuevo Día adelantó que el presidente de la Federación ya le había notificado a Molina que sería el nuevo dirigente de la novena sin consultarlo con el gerente general.

“Es un orgullo. Es algo que siempre uno como jugador que pasa a una nueva etapa, desea, dirigir la selección de tu país. Se me dio la oportunidad y gracias al doctor Quiles que me eligió. Estamos listos”, expresó Molina a este diario el viernes previo al partido de los Cardinals contra los Pirates de Pittsburgh en el Busch Stadium.

El nombramiento de Molina arrastró una polémica sobre la plaza de dirigente del seleccionado boricua para el Clásico, ocupada en el pasado por Edwin Rodríguez (2013 y 2017) y José “Cheíto” Oquendo (2006 y 2009). Oquendo, de paso, formará parte del cuerpo de entrenadores como coach de banco, junto a Ricky Bones, como adiestrador de lanzadores, adelantó Molina.

Yadier Molina adelantó que el veterano José "Cheíto" Oquendo será parte del cuerpo de entrenadores de la novena boricua.

“Llevamos juntos por 22 años. Qué mejor persona que Cheíto al lado, que me conoce y yo lo conozco a él. Tiene mucha maña al igual que nosotros. Creo que va a traer muchas cosas positivas”, elogió Molina.

El hermano de Yadier, el exreceptor José “Cheo” Molina, también pudiera formar parte del equipo técnico. Este está presente junto a toda su familia en San Luis para presenciar el reconocimiento que la organización le brindará a su hermano este domingo en su último juego como local en la fase regular de su carrera.

“Espero estar como coach. Siempre unidos. Esa es la base y fortaleza del juego. Cuando tienes a la familia cerca de ti muchas cosas pueden pasar. Por eso siempre se dice que el béisbol es de familia”, dijo Cheo Molina en un aparte con El Nuevo Día.

Según Yadier Molina, el presidente de la Federación, José Quiles (izquierda) le comunicó que sería el dirigente de Puerto Rico antes de nombrar a Eduardo Pérez como gerente general. (Archivo)

Pérez renunció al puesto como gerente general tras confirmar diferencias con Quiles en cuanto a la confección del cuerpo técnico. Estas diferencias fueron reportadas por El Nuevo Día antes de la salida de Pérez, quien favorecía al coach de banca de los Astros de Houston, Josué “Joe” Espada, para la posición de mánager.

Según supo El Nuevo Día, Quiles le encomendó a Pérez la confección de un cuerpo técnico a pesar de que el propio líder federativo ya había llegado a un acuerdo con Molina para que dirigiera la Selección. Pérez luego se enteró de la decisión tomada mientras realizaba el proceso de búsqueda de un dirigente, razón por la que dejó su plaza.

Sobre el proceso, Molina- quien desde marzo pasado durante los campos de entrenamiento expresó su deseo de dirigir en el Clásico Mundial- indicó que Quiles lo llamó en medio de la temporada para ofrecerle el puesto. Esto fue antes de que Quiles nombrara a Pérez como gerente general en julio pasado.

“ Cuando el doctor (Quiles) me llamó y me dijo eso, estaba jugando y dije ‘seguro, vamos para encima’. Entonces, fue que cogieron a Eduardo después. Traté de comunicarme con Eduardo y nunca me llamó por dos meses. (No hubo conversación) para nada” ” Yadier Molina / nuevo mánager de Puerto Rico

“Estaba aquí jugando y recibí una llamada de él (Quiles). Me dijo ‘Yadier, tú vas a ser el dirigente’”. Le dije ‘muchas gracias doctor. Aquí estamos a la orden’”, respondió Molina. “No hubo un acuerdo (previo). Ese proceso se dio como debe ser”, agregó.

Según Molina, una vez se anunció a Pérez como gerente, trato de comunicarse con el exjugador y comentarista de ESPN, pero no tuvo éxito. Pérez tenía a Molina en su lista de candidatos para dirigir a Puerto Rico en el Clásico.

“Cuando el doctor (Quiles) me llamó y me dijo eso, estaba jugando y dije ‘seguro, vamos para encima’. Entonces, fue que cogieron a Eduardo después. Traté de comunicarme con Eduardo y nunca me llamó por dos meses. (No hubo conversación) para nada”, abundó Molina.

Solá ahora tendrá el puesto de Pérez, y Molina, aunque no lo conoce personalmente, mencionó que ha tenido comunicación con el exescucha de los Astros de Houston.

Molina comenzará a trabajar con el nuevo gerente del seleccionado, Joey Solá.

“He escuchado cosas buenas de él. Hemos tenido comunicación. Sabe mucho de béisbol. Esperemos en Dios que hagamos buena química para formar este equipo como se debe”, dijo Molina.

Tras oficializarse los nombramientos, Molina sostuvo que el atropellado proceso previo no debe tener peso alguno en el desempeño del conjunto boricua.

“A nosotros los jugadores no nos importa eso. Es un tema aparte lo que está pasando allá. La mentalidad de nosotros no cambia para nada. Los jugadores están listos para jugar y nosotros los coaches estaremos listos para dirigir y representar a Puerto Rico. Las malas vibras se dejan a un lado”, sostuvo.

“La unión es lo esencial. Tenemos el talento, tenemos la química (de jugadores). Tenemos mayor refuerzo (profundidad) en el bullpen. Pienso que tenemos mejores brazos que en las pasadas dos ediciones. Hay que dejar el ego atrás y pensar en Puerto Rico”, añadió.

Los jugadores de cuadro Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez confirmaron su presencia para el certamen. También está apuntado el cerrador Edwin “Sugar” Díaz, además de Enrique “Kike” Hernández y Eddie Rosario. Se espera que el abridor de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, también diga presente.

Molina participó como jugador en todos los Clásicos desde que se inauguró el torneo en 2006, siendo capitán en 2017.

El retiro de Molina se extenderá hasta octubre por el pase de los Cardinals a la postemporada como campeones de la División Central de la Liga Nacional. Terminada su carrera, tiene la agenda cargada ya que primero comenzará su carrera como piloto este invierno a cargo de los Navegantes de Magallanes en la liga profesional de Venezuela. El doradeño solo tiene experiencia como técnico a nivel Sub-23 en el Campeonato Mundial de la categoría en 2018.

“Ya yo dirigí en la 13 y 14 (años) de mi liga y salí campeón de Carlos Beltrán, así que eso cuenta (bromea). Voy para Venezuela. Se me dio la oportunidad de dirigir allá. Estoy emocionado de ir, loco de que llegue el momento. Ahí seguir mejorando en cuestión de tener más experiencia”, dijo Molina, quien cuenta con el apoyo de su hermano Cheo.

“Está supercalificado. El problema lo tienen aquellos que no creen en su trabajo. Sé que no tendrá ningún problema en llevar al equipo de Puerto Rico a obtener el campeonato del Clásico”, comentó Cheo Molina.

Puerto Rico jugará en el Grupo D del Clásico en el estadio de los Marlins en Miami del 11 al 15 de marzo. La llave tiene a los boricuas, así como a República Dominicana, Venezuela, Israel y una selección por definir proveniente de los últimos clasificatorios. El primer juego de Puerto Rico está señalado para el 11 de marzo.