FloyMayweather había prometido “entretenimiento” en su pelea contra el japonés Tenshin Nasukawa en Saitama, Japón.

Y eso mismo pareció ser la pelea que ambos protagonizaron hoy, la cual Mayweather ganó por nocaut técnico en el primer asalto ante Nasukawa, un campeón de kickboxing de apenas 20 años.

La pelea era una de exhibición, sin jueces, y que no contaría para los récords oficiales de ambos peleadores. Y Mayweather se lo tomó así: como un mero espectáculo.

Según reportes, Mayweather hasta llegó tarde al coliseo. Una vez en el cuadrilátero, el peleador invicto estadounidense nunca pareció tomar en serio el combate, burlándose de su rival en varias ocasiones. Y en lo deportivo, no tuvo que sudar mucho. Mayweather tumbó en tres ocasiones a Nasukawa, hasta que finalmente la esquina del japonés optó por detener el combate.

“Solo quiero decir gracias. Era todo para entretenimiento. Nos divertimos”, dijo Mayweather al ser entrevistado sobre el ring tras la pelea. “Esto no va en mi récord, esto no va en el record de Tenshin. Tenshin aún está invicto, yo también. Esto fue solo entretenimiento, aún estoy retirado. No quiero volver al boxeo”, enfatizó Mayweather.

El estadounidense nunca oficializó cuánto se ganó por pelear ante Nasukawa. Sin embargo, en una publicación en Instagram había insinuado que se embolsaría unos $9 millones.

Mayweather no subía a un cuadrilátero desde su retiro el 26 de agosto de 2017, cuando derrotó a Conor McGregor para poner su récord en 50-0.

