El exolímpico McWilliams Arroyo se coronó anoche como campeón regional peso mosca (112 libras) latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer por decisión unánime al mexicano Carlos Maldonado en la acción de la “Noche de Campeones DIRECTV”, efectuado en el Complejo Ferial de Puerto Rico Juan H. Cintrón, en Ponce.

El fajardeño, que venía de pelear sus últimos tres combates en las 115 libras, bajó nuevamente a las 112 y lució impresionante al controlar la acción por 10 asaltos, incluyendo derribar a Maldonado (11-3, 7 KO’s) con gancho al rostro en el cuarto episodio, para llevarse tarjetas de 99-90 en una de ellas y 100-89 en las otras dos.

“Dominamos de principio a fin, manteniendo la presión en todo momento, pero Maldonado es un peleador que no da tregua. No podía confiarme porque, aunque lo lastimé varias veces él no se quitaba y seguía tirando duro. Las veces que lo puse mal me decía ‘dale, vamos’. Fue una buena prueba para mí”, dijo Arroyo, quien mejora a 18-4 con 14 nocauts.

Por su parte, Bryan Pérez, director ejecutivo de Miguel Cotto Promotions, sostuvo que el plan ahora con Arroyo es hacer otra pelea en verano y de ahí optar por una oportunidad de campeonato mundial en el peso mosca.