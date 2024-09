Edgar Berlanga convoca una caravana desde Bayamón hasta el Distrito T-Mobile en San Juan

1 / 14 | FOTOS: Saúl "Canelo" Álvarez tumba a Edgar Berlanga pero no lo noquea. Saúl "Canelo" Álvarez derrotó el sábado al puertorriqueño Edgar “The Chosen One” Berlanga por decisión unánime en una pelea en la que el mexicano lució superior de principio a fin en el T-Mobile Arena, de Las Vegas. - The Associated Press