Edgar Berlanga se apuntó el sábado un triunfo por decisión unánime frente al colombiano Alexis Angulo en otra deslucida demostración del púgil boricua en la pelea estelar de 10 asaltos de la cartelera de Top Rank en el Teatro Hulu de Madison Square Garden.

Los jueces vieron el choque 98-92, 99-91 y 99-91 a favor de Berlanga, quien arribó a la 20 victorias, sin derrotas y 16 nocauts.

Fue la cuarta vez seguida que el peso mediano, de 25 años, llega a la distancia luego de su impresionante racha de 16 nocauts, todos en el primer round.

Al igual que el pasado marzo, cuando estelarizó un choque frente al estadounidense Steve Rolls, Berlanga no demostró su explosiva pegada que lo hizo lucir en el inicio de su carrera. Ante el veterano Angulo (27-3, 23 nocauts) y con el Salón de la Fama Miguel Cotto y la campeona Amanda Serrano en el público, Berlanga lució robótico y conforme con sus jabs. Sangró por la nariz en el cuarto asalto y en el séptimo pareció intentar morder la oreja del sudamericano durante un aguante.

Berlanga retuvo su título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El título no estuvo en juego debido a que Angulo no cumplió el viernes con el peso de 168 libras para la reyerta.

En la pelea semiestelar, Henry “Moncho” Lebrón derrotó por decisión unánime Luis “Popeye” Lebrón para ganar el cinturón cinturón Latino de la OMB de las 130 libras en una pelea de ocho asaltos.

Moncho permaneció invicto en 16 salidas (10 nocauts), mientas que Popeye tuvo su tercera derrota seguida (18-4-1, 11 nocauts)

Gana Santillán

La fanaticada de Carlos Caraballo se brindó al máximo a favor de “Purin”, desde las gradas y durante cada asalto sintió el respaldo de los suyos, en el cuadrilátero no pudo devolver esa confianza y cariño, terminó sufriendo su segunda derrota como profesional, esta ante la atenta mirada de Cotto.

La victoria y de forma muy merecida se la llevó Víctor Santillán, quien a lo largo de la pela demostró ser el mejor hombre dentro del cuadrilátero y los jueces confirmaron esa superioridad con su veredicto.

Cotto, que no se imputaba en lo absoluto, estando a escasos metros de la esquina roja de Caraballo (15-2, 14 KO) este enfrentó a Santillán (12-0, 4 KO), quien desde el arranque de la pelea mostró mucha confianza en su técnica y fue al frente en busca de la victoria, la misma intensidad con la que ambos peleadores arrancaron, provocó que en un choque de cabezas “Purin”, sufriera un corte en la parte superior de su ceja derecha.

El tercer asalto vio a Santillán disfrutar de una notable mejoría, el de Trujillo Alto decidió ir al frente y daño a Caraballo, quien durante este asalto aguantó mucho castigo, lo más destacable fue un jab de derecha que estremeció al de Guaraniilla.

Cotto quien peleó 10 veces en el Madison Square Garden, ganando 8 de ellas, observaba tranquilamente el combate, ni las dificultades de su representado le hicieron cambiar el semblante, su compostura nunca vario.

En el cuadrilátero las cosas no mejoraban para Caraballo, a cada segundo Santillán lucia más cómodo y su dominio era notorio, su movilidad y el trabajo de pies, el jab de derecha continuaba siendo efectivo, mientras que Caraballo mostraba mucho corazón y formas de cortar la distancia. Para este momento, Cotto lucia preocupado, sacó su celular y constantemente bajaba la cabeza para ver el móvil, para luego prestarle toda su atención al combate.

Miguel Cotto recibió la llave del Madison Square Garden durante la cartelera. (Stephanie Rojas )

Antes del arranque del último asalto, Melissa Guzmán besó y acarició a su esposo, su atención estaba puesta en el ring, ni aquel momento le hizo cambiar el semblante y su atención continuaba en lo que, hacia Carlos Caraballo, quien logró sobrevivir el constante castigo que recibió, el apoyo de los más de 5 mil aficionados en el Hulu Theater que gritaban “Purin” no bastó para cambiar el destino de una pelea en la cual Víctor Santillán fue el mejor y mereció la victoria en todo momento.

El Nuevo Dia tuvo la oportunidad de conversar brevemente con Cotto para conocer sus sensaciones sobre un fin de semana de ensueño en Nueva York, la ciudad que lo vio en convertirse en un rey del deporte y en la cual ha recibido muchísimo cariño durante la cartelera de Top Rank, la cual celebra la cultura puertorriqueña en la gran manzana, una celebración en la que en el pasado fue el gran protagonista.

“Estoy muy contento, satisfecho con todo lo que he trabajado en mi carrera, porque todo eso se me ha remunerado, siempre que vine a Nueva York brindé lo mejor de mí y creo que la fanaticada lo entendió de igual forma y manera, por esa razón me tratan de esta forma tan cariñosa”, Aseveró Cotto, quien gentilmente tomó unos minutos para conversar con este medio.

Sobre la nueva generación de boxeadores boricuas, la cual se presentó en Nueva York y brindó un tremendo espectáculo, el excampeón mundial encontró palabras para referirse al futuro del boxeo de la isla: “Vamos a esperar que es lo que va a pasar, pero sí creo que el boxeo puertorriqueño se encuentra en muy buenas manos en este momento, con esta camada de jóvenes tan talentosos, tengo muchos deseos de ver cuál de ellos es el que más va a sobresalir”.

Sobre su inducción al Salón de la Fama, evento en el cual compartirá con grandes figuras del boxeo mundial tales como Roy Jones Jr., Floyd Mayweather, Bernard Hopkins, André Ward, Juan Manuel Márquez, Shane Mosley, entre otros, expresó que “el pueblo puertorriqueño debe de estar muy contento, hice esto por sostener y mantener a mi familia y creo que cumplí mi cometido”

Resultados preliminares

La primera gran ovación de la noche se la llevó Christina Cruz (3-0 0 KO’s) quien enfrentó a la estadounidense Maryguenn Vellinga (3-3-2 2 KO’s) en un combate pactado a 4 asaltos, por el peso mosca. Ambas púgiles no se guardaron nada y brindaron a una numerosa fanaticada un gran espectáculo, siendo “Tina” Cruz la que con su agresividad, paciencia y certeros golpes se llevó la primera victoria de la velada, triunfo que llegó por decisión unánime.

El rostro de Frevian González mostraba una persona totalmente relajada, la cual contrastaba con la agresividad de sus golpes en su enfrentamiento con Refugio Montellano (2-1, 1 KO), el oriundo de Cidra, con golpes oportunos, en especial su jab de derecha controló el combate de inicio a fin, en el cual, el púgil boricua (5-1, 1 KO) se llevó la victoria por decisión unánime, en este duelo pactado a 4 asaltos en los pesos ligeros.

Frevian Gonzalez celebra después de vencer a Rufugio Montellano. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

En un duelo de invictos y 100% puertorriqueño, el oriundo de Caguas, Omar Rosario (7-0, 2 KO’s) se vio las caras con el representante de Bayamón, Julio “La Pantera” Rosa (4-1, 1 KO), seis asaltos en los que prevaleció la mala sangre entre ambos púgiles y en los cuales intercambiaron momentos. La efervescencia en el arranque de Rosario fue desapareciendo y en la esquina azul, Rosa nunca se atrevió a más, pese a ello, al final los jueces dieron la victoria por decisión unánime a Omar Rosario.

Orlando González (18-1, 10 KO) saltó al cuadrilátero con la intención de acabar con su rival con inmediatez, el veterano de 35 años Pablo Cruz (22-5-1, 6 KO), sintió la presión desde el primer segundo y nunca tuvo respuesta a la ofensiva de su rival. La cantidad de castigo fue tal, que, en el quinto asalto, Danny Schiavone decidió dar por terminada la pelea, dando así la victoria, al zurdo de oro, quien se mostró absolutamente superior y obsequió a los fans en el Hulu Theater del Madison Square Garden una catedra de boxeo.

Orlando González castiga a Pablo Cruz durante la acción del sábado en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

Nacido en Florida y representando a Puerto Rico, Armani Almestica (6-0, 6 KO’s) uno de los prospectos más interesantes en la actualidad, enfrentó a Eliseo Villalobos (2-3, 1 KO), el boricua mostró su calidad desde el primer asalto, donde envió a la lona a su rival, quien sobrevivió gracias a la campana. El dominio de Almestica fue abrumador, Villalobos dejo de pelear y el referee decidió dar por terminado el combate, la joven figura boricua logró una merecida victoria por nocaut técnico.

Josué Vargas (20-3, 9 KO) sufrió una terrible derrota ante Dakota Linger (13-5-3, 9 KO) que pudo haberle costado la vida, esto debido a la negligencia e irresponsabilidad de Ron Lipton, que pese a las pésimas condiciones físicas en las que se encontraba el boxeador, ignoró las indicaciones de la esquina azul y diferentes autoridades, que le ordenaban que detuviera una pelea que había concluido hace mucho rato y en la cual, el pugilista boricua ya se encontraba totalmente fuera de combate.

Eduardo Solano colaboró con esta historia desde Nueva York