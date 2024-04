Emmanuel “Manny” Rodríguez viaja a Japón para su pelea titular y comparte su preocupación por la comida

“Lo más que nos preocupaba era llegar los días que necesitábamos. Lo que nos preocupa ahora, y buscaremos balancearlo, es lo de la comida. Pero por lo menos, sobre el tiempo que vamos a estar, no hay excusa. Lo más importante es ganar” , reconoció el peleador vegabajeño desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mientras esperaba por el vuelo que lo trasladaría a Japón junto a su equipo de trabajo.

“Me preocupa la alimentación porque es una cultura diferente. Allá no vamos a comer como en México, que aunque es otro país, podemos ir a cualquier lugar y pedir un sándwich, por ejemplo. Hay que ver lo que hay porque cuando estás bajando de peso no puedes comerte cualquier cosa o algo a lo que no estés acostumbrado”, expresó el monarca de la FIB, quien compartió que está a unas siete a ocho libras por encima del peso pactado.