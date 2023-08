El campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Robeisy “El Tren” Ramírez, logró otro de sus sueños cuando finalmente se encontró con su hija mayor, Renata, en un hotel de Brasil luego de no verla desde que se fue de su país en 2018.

Un video del emotivo encuentro -que sucedió este pasado sábado- fue compartido por el atleta este lunes en sus redes sociales. En las imágenes se aprecian los instantes previos al abrazo entre padre e hija. Cuando finalmente se encuentran, las lágrimas no se hicieron esperar. De igual manera, Ramírez aprovechó para que su primeriza conociera a sus dos hermanas menores, unas gemelas fruto de su relación con su esposa Mónica Garcés

En el mensaje que acompaña a las imágenes, Ramírez expresa que siempre se mantuvo optimista de que se volvería a encontrar con su retoño, que hoy tiene 10 años.

“El optimista en mí siempre lo supo. Hay historias con final feliz. Cuando me marché de Cuba lo dejé todo. Hasta un pedazo de mi corazón las circunstancias me arrancaron. Lo que no perdí fue la esperanza ni la promesa de padre de volvernos a ver. Tras 5 años de una inquietante espera, hoy estamos juntos Renata, la promesa cumplida y mi corazón está de nuevo lleno. ¡Te amo, hija!”, lee el calce de la publicación en redes sociales.

En una entrevista con El Nuevo Día realizada en abril de este año, Ramírez compartió que el momento en que emigró a México durante una preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarían en Barranquilla, Colombia, en 2018, fue doloroso porque sabía que pasaría mucho tiempo antes de volver a ver a su familia.

“Yo había tomado esa decisión (la de irme) un tiempo antes, como un mes o unas semanas antes, porque no me quedaba más nada que hacer en Cuba. Estaba teniendo demasiados problemas”, recordó en ese momento. “Fue bien difícil porque se queda la familia. Se quedó mi hija en Cuba. Se quedó todo y a sabiendas de que no iba a regresar. Fue bien complicado”, añadió el monarca de las 126 libras, que ya en ese momento tenía planes de viajar a Sudamérica para el ansiado encuentro con Renata, que vive en ese país con su mamá y un hermano.