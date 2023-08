Días después de que Krystal Rosado ganara su primera pelea como profesional, la boxeadora no podía dar crédito a todo lo que había vivido en esos días previos a la cartelera realizada en Florida y mucho menos a la manera en que ganó en su debut.

Mientras le contaba su experiencia a El Nuevo Día, la medallista de bronce en la división de 50 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 no podía parar de reír mientras rememoraba lo que aconteció durante esos días. Asimismo, le agradeció a la campeona mundial indiscutida del peso pluma Amanda Serrano el que la acompañara en su esquina.

“Ha sido espectacular. Nunca pensé que mi debut fuera así, tan grande. Me encantó todo. El trato fue excelente”, expresó Rosado cuando se le pidió que catalogara cómo se sintió en su debut. “El trato, el público, el escenario tan grande, el que la pelea fuera transmitida por DAZN, el equipo y Amanda, que estuvo ahí conmigo en el ring. Todo”, añadió con más risas.

Rosado, de 20 años, viene de vencer por nocaut técnico en el segundo asalto a la estadounidense Tarrethia Dixon el pasado 18 de agosto en una pelea realizada en el hotel Caribe Royale Orlando en la división supermosca (115 libras). El combate pactado a cuatro asaltos y que fue transmitido por el servicio de streaming DAZN formó parte de la cartelera protagonizada por el puertorriqueño Néstor Bravo y del peleador de ascendencia boricua Will Madera como parte de la serie “Most Valuable Prospect”, de la compañía de Jake Paul y Nakisa Bidarian, Most Valuable Promotions.

De hecho, Bravo conservó su invicto en 22 peleas por decisión unánime y reclamó el título continental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 140 libras.

La peleadora natural de Carolina describió a Dixon, de 27 años, como una boxeadora agresiva, que salió a pelear en el primer asalto. Apuntó que su plan era no caer presa de la desesperación y pasar el primer round. Para la segunda vuelta se percató que Dixon (1-1, 1 KO’s) sintió su pegada, por lo que aprovechó para colar sus golpes hasta que detuvieron la pelea. Ese resultado sorprendió a Rosado.

“Yo estaba preparada para eso (para dar un nocaut), lo quería. Pero sí me sorprendió. No creía que me iba a salir así, tan rápido”, apostilló.

La deportista podría volver al ensogado el 27 de octubre o el 15 de diciembre, que son las próximas fechas en las que están pautadas las próximas ediciones la serie “Most Valuable Prospect”. De igual manera, podría pelear en otra fecha. Lo que sí parece seguro es que Rosado tendrá su segunda oportunidad profesional antes de que se acabe el 2023.

“Es una bendición”

La atleta se siente contenta del apoyo de Serrano, quien recientemente anunció que convirtió en su manejadora y que celebró la victoria de su pupila en sus redes sociales.

“Su apoyo representa bastante para mí porque no es solamente mi manejadora y ya. Siempre he tenido su apoyo dentro y fuera del ring. Es una bendición tenerla ahí por su experiencia. Ella ha pasado por esto”, expresó sobre el apoyo de la monarca indisputada de las 126 libras.

“Ella me hablaba en la esquina y me decía que ese era mi momento. Tener al lado una persona tan grande como ella motiva a una a querer dar más”, agregó Rosado, que también disfrutó del apoyo del público y de su familia, que viajó a verla.

Un detalle que sorprendió gratamente a Rosado fue el tamaño de los guantes -que son más pequeños que en el aficionismo- y que pudo pelear sin careta.

“Yo no lo creía. Decía: ‘¿Esos son los guantes? ¿En serio?’. Son chiquitos. Me decían: ‘Sí, sí. Esos son’. De verdad que eso me encantó y me motivó más. Ya quiero pelear otra vez”, compartió Rosado, quien reconoció que esta primera experiencia la enseñó a esforzarse más.