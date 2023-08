Londres — La campeona indiscutible superpluma Alycia Baumgardner arrojó un “hallazgo analítico adverso” en una prueba de dopaje que se le administró antes de su defensa del título contra Christina Linardatou el mes pasado, dijo Matchroom Boxing este miércoles.

La estadounidense de 29 años venció a Linardatou por decisión unánime en Detroit el 15 de julio para retener sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) CMB, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Mundial de Boxeo (FIB), pero ahora enfrenta “una investigación completa”.

“Las autoridades reguladoras correspondientes también están al tanto y nos remitimos a dichos organismos para tomar más medidas y orientación a medida que se lleva a cabo una investigación completa”, dijo la empresa deportiva en declaraciones escritas.

El reportero especializado en boxeo Dan Rafael informó en primicia que la muestra dio positivo al esteroide anabólico mesterolona, que según la literatura médica promueve el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias en el varón, por lo que se utiliza en el tratamiento del hipogonadismo masculino.

PUBLICIDAD

Rafael agregó que de acuerdo a un reporte de la empresa Drug Free Sport la muestra de la atleta fue recibida en el laboratorio el 21 de julio y los resultados fue entregados el 10 de agosto.

La monarca niega los hallazgos

Por su parte, Baumgardner negó haber actuado mal. Tanto ella como Matchroom dijeron que fueron informados del hallazgo el 12 de agosto.

En su declaración, la deportista expresó que le dijeron que una muestra que proporcionó tres días antes de su pelea “resultó en un “hallazgo analítico adverso” de metabolitos de mesterolona y acetato de metenolona, dos sustancias de las que nunca había oído hablar ni usado de ninguna manera. "

Baumgardner expuso que su muestra inmediatamente posterior a la pelea “resultó limpia y negativa para todas las sustancias prohibidas, al igual que mi muestra del 16 de junio de 2023, lo que hace que el resultado del 12 de julio sea esencialmente imposible”.

“Para que quede muy claro, sé que nunca he tomado, nunca tomaría y nunca tomaré esta ni ninguna otra droga. Hacerlo no solo sería poco ético, sino que también sería completamente contrario a la forma en que lo hago”. He entrenado toda mi carrera”, puntualizó.