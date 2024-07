Jake Paul fulmina a Mike Perry en el sexto asalto y dice estar preparado para Mike Tyson en noviembre: “Estoy listo para ello, estoy emocionado”

Paul derribó a Perry en cada uno de los dos primeros asaltos y casi lo detuvo con una ráfaga de golpes en el cuarto asalto. Envió a Perry a la lona por tercera vez en el sexto asalto con un derechazo por encima y un gancho de izquierda. Perry se levantó antes de la cuenta de 10, pero no estaba firme en sus pies y el árbitro detuvo la pelea.

“Soy un perfeccionista, pero no fui perfecto porque me golpeó como cinco veces, así que tendré que volver a la mesa de dibujo para no recibir ningún golpe. Respeto a Mike Perry. Él era el rey de la violencia, yo soy el nuevo rey de la violencia”, añadió.