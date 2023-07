En el residencial público Manuel A. Pérez, en San Juan, un niño soñó en convertirse en boxeador sin pensar que en algún momento podría pelear a nivel profesional.

Aunque aún no tiene un rival definido, Jean Pagán, está cerca de debutar en el boxeo profesional en la cartelera Collazo vs. Diagan en el Coliseo Roberto Clemente el próximo sábado, 26 de agosto donde el peleador boricua, Oscar “El Pupilo” Collazo tendrá su primera defensa del título mundial minimosca.

“Llevo 13 años en el boxeo aficionado, mucho tiempo, así que yo creo que más que un sueño es un deseo que he tenido desde niño, desde que empecé a entrenar, de verdad es bien importante en mi carrera porque es un logro más”, compartió Pagán a El Nuevo Día luego de la presentación oficial de la cartelera.

PUBLICIDAD

En el 2018, Pagán representó a Puerto Rico en el Mundial Juvenil de Boxeo que se celebró en Budapest, Hungría, donde obtuvo la posición 17.

Un nuevo mundo

Al transicional al mundo profesional, Pagán, natural de San Juan, relató a este medio que el entrenamiento en esta etapa es “demasiado fuerte”.

En su preparación, el boxeador se enfrenta en sparring al campeón Collazo; así como al olímpico Yankiel Rivera.

“Es una transición muy diferente a la de aficionado, es más dedicación, más empeño, es muy fuerte el trabajo, pero lo hemos podido soportar”, expresó.

Al no conocer su contrincante en la división supermosca de las 115 libras, Pagán se prepara para cualquier estilo de rival.

“Sé que no tengo un rival aún, espero que aparezca pronto estoy bien ansioso, pero seguimos trabajando fuerte. Si no aparece el rival y se cambia la fecha, seguiremos trabajando para estar preparado para la próxima fecha”, añadió.

Además de la pelea estelar de Collazo y la de Pagán, otros talentos locales e internacionales lucharán en otros seis combates.

Un futuro diferente

Tras los últimos casos violentos en lo que se han visto involucrados boxeadores como Félix Verdejo y Juanma López, Pagán ha escuchado las críticas sobre la conducta de ciertos atletas en este campo.

“Esos errores de boxeadores pasados no tienen nada que ver con los del presente. No todos los boxeadores somos iguales, esos boxeadores no son iguales que yo, que un (Ángel) ‘Tito’ Acosta, que un Alberto Machado, que un Oscar Collazo, que sí en realidad están cumpliendo su sueño y vienen desde abajo escalando esa montaña tan alta que es bien difícil”, explicó.

PUBLICIDAD

Aunque reconoce que la violencia arropa al país, además de su debut, su deseo es que los niños y jóvenes consideren este deporte u otras disciplinas como una de las principales salidas a los problemas que les rodean.

“Si están cogiendo la calle, esa no es la salida más fácil. Yo creo que todo debería cambiar ya sea por el deporte o por los estudios”, dijo el boxeador.

“Yo digo que represento todos los residenciales de la metro porque donde voy siempre me van a reconocer, ya sea por mi papá o porque me han visto o me reconocen en el boxeo y me hace sentir bien que me vean como un ejemplo a seguir”, concluyó.