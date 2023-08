Hace seis meses, Emmanuel “Manny” Rodríguez partió de Puerto Rico con el sueño de reconquistar el cetro de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de sumar su nombre a la lista de campeones mundiales actuales.

Este domingo arribó a la isla cerca del mediodía con un cinturón colgado de su hombro, mucha ilusión y con su ojo derecho severamente inflamado y amoratado y con unas marcas bajo el izquierdo. En fin, este fue el resultado de su cruenta pelea ante el nicaragüense Melvin López, a quien venció ayer, sábado, por decisión unánime en una cartelera celebrada en Maryland.

El deportista de 31 años reconoció que los cabezazos que sufrió en el cuarto asalto y que provocaron las marcas en su cara fueron motivo de preocupación durante el resto de la pelea porque no quería volver a pasar por la experiencia de que le detuvieran una pelea, como le pasó en sus dos combates contra Gary Antonio Russell.

“Mientras más pasaban los asaltos me preocupaba. El doctor estaba cerca. Yo no quería que el árbitro me parara la pelea porque iba a ser frustrante. Pero Panda (el entrenador Jay “Panda” Najar) hizo un tremendo trabajo. Mantuvo la calma e hizo un trabajo excelente”, declaró el nuevo campeón en entrevista con El Nuevo Día a su llegada al país procedente de Washington D.C.

Rodríguez (22-2, 13 nocauts) compartió que nunca había pasado la experiencia de pelear con un ojo tan inflamado. Asimismo, expuso que cada vez que le pasaban la plancha en su ojo, sentía dolor y se quejaba, a lo que Najar le decía que no lo hiciera para evitar la intervención de los médicos.

“Traté de quejarme lo menos posible y seguir. Cuando llegué al round 11 o 12, dije: ‘ya no me pueden quitar la pelea’. Si no me la quitaron en el quinto o sexto, no lo iban a hacer en el 11 o 12. Estaba tranquilo. Tenía la pelea gana también”, explicó.

El peleador recordó que durante la quinta vuelta ya veía “medio borroso” y que los médicos se acercaron para verificar su estado. Reconociendo que estaba en desventaja, continuó peleando de esa forma. Expuso que intentó no exponerse “mucho” para evitar otro choque, lo que sucede con frecuencia cuando se mide un peleador derecho -como Rodríguez- con uno izquierdo, como es el caso de López y lo fue con Russell.

“En el round 11 y 12 Panda me dijo que tenía que echar el resto y trabajar el cuerpo”, apuntó Rodríguez. “Lo hicimos y en el 12 (asalto 12) lo pudimos tirar tres veces”, dijo.

En cuanto a su pedido de una pelea unificatoria ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Alexandro “Peque” Santiago (28-3-5, 14 KO’s) explicó que la pidió porque ambos pertenecen a la misma compañía (Premier Boxing Champions o PBC) por lo que es más sencillo llegar a un acuerdo. Sin embargo, reiteró su deseo de medirse nuevamente a Jason Moloney, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y quien es manejado por Top Rank, y al japonés Takuma Inoue, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y quien es de la compañía Teiken Promotions.

Ese encuentro debe concretarse en unos seis meses, confirmó su manejador, Juan Orengo.

Manny Rodríguez llegó a la isla con las marcas de su cruento combate del sábado. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Cómo te sientes tras volver a convertirte en campeón mundial y ser parte de los cinco campeones mundiales actuales que tiene Puerto Rico?, se le preguntó.

“Me siento contento, agradecido. Como dije ayer en la pelea, hace cinco años, lo hice y ayer (el sábado) lo logré (otra vez). Ahora tengo la madurez y la experiencia que no tenía en aquel momento. En aquel momento me hice campeón del mundo, pero no tenía el mismo deseo que tengo ahora”, apuntó.

A lo que se refiere Rodríguez es que entre el 5 de mayo de 2018 y 18 de mayo de 2019 ostentó la correa de la FIB del peso gallo con victorias ante Paul Butler y Moloney. La perdió en esa última fecha a manos del japonés Naoya Inoue, quien también le propinó su primera derrota como profesional. En su próxima reyerta por el título interino de las 118 libras del CMB tuvo una segunda derrota ante Reymart Gaballo.

“Jomy (su manejador, Juan Orengo) te lo puede decir. Él se acuartelaba conmigo y yo me le escapaba. No era el mismo compromiso. No tenía la mentalidad que tengo ahora. Seis meses en México valieron la pena”, reiteró el púgil.

Rodríguez remarcó que Puerto Rico pasa por uno de sus mejores momentos con cinco monarcas mundiales sólidos, entre los que se cuentan la reina indiscutible de las 126 libras Amanda Serrano; el soberano de las 140 libras de la FIB Subriel Matías; y los campeones mosca y de las 105 libras de la OMB, Jonathan “Bomba” González y Oscar “El Pupilo” Collazo, respectivamente.

Rodríguez fue recibido por el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones; el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Miguel Laureano; y el comisionado de boxeo José Miguel Pérez.

De igual manera, lo recibió su progenitora, Awilda Vázquez, quien aprovechó que está de vacaciones en Puerto Rico para abrazar a su hijo. La mujer reside en Springfield, Massachusetts.

“Ay... Yo siento mucha satisfacción”, expresó la mujer cuando se le preguntó cómo se sentía al ver a su hijo triunfar. “Para las madres no hay edad. Él es menor de cuatro hermanos, tiene 31 años. Todos mis hijos son especiales, pero Manny es bien especial”, manifestó.

Vázquez reconoció que ver cómo golpean a su retoño siempre le afecta. De hecho, se mostró preocupada por las marcas que Rodríguez exhibía en su rostro.

“Le veo la cara más mala que anoche, pero ahora le damos mucho cariñito y hielo para que mejore más rápido”, dijo.

“Es un poquito difícil cuando uno lo ve recibir esos golpes. Esto es algo que nunca se supera. En el anterior que le dieron un golpe en la nariz y ahora esto. Es fuerte para nosotros”, agregó mirándolo con ternura mientras el nuevo monarca peso gallo se tomaba fotos con las personas que lo reconocieron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.