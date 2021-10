AGUADILLA. - Sin hacer mucho ruido, el puertorriqueño Orlando “Capu” González ha cincelado un gran comienzo de carrera en el boxeo, en la que ha acumulado una marca inmaculada de 17 victorias, 10 de ellas por nocaut.

El aguadillano ahora tiene por delante lo que podría ser su combate más trascendental hasta el momento, cuando el 9 de octubre se mida al cubano Robeisy Ramírez como parte de la cartelera Tyson Fury-Deontay Wilder 3 en Las Vegas. La pelea será en el peso pluma (126 libras) y está pactada a 10 asaltos.

Ramírez es un doble campeón olímpico que compitió en Londres 2012 y Río 2016. Comenzó su carrera profesional en 2019 con una inesperada derrota por decisión dividida ante Adán Gonzales. El olímpico vengaría la misma 11 meses después con una victoria por decisión unánime. Al momento, tiene marca 7-1, con 4 nocauts.

Al hablar de su próximo oponente, González compartió que conoce su carrera y respeta el trasfondo que trae desde que era aficionado. Sin embargo, sostuvo que el cubano no tiene idea de a quién se va a medir, y eso lo ve como una gran ventaja.

“Él se destaca por las dos medallas de oro olímpicas que tuvo en 2012 y 2016. Es un boxeador de buena escuela, de vasta experiencia. Yo respeto y admiro mucho la escuela cubana. De hecho, aprendí mucho de ella de manera indirecta”, dijo el deportista durante una entrevista realizada en el gimnasio Atlantic Boxing Club.

Ese día, González y su entrenador y padre, Orlando González, llegaron allí para hacer un entrenamiento liviano, pues el trabajo más fuerte ya lo realizó en el Albergue Olímpico Germán Rieckehoff, en Salinas. El peleador estará en la isla hasta el 4 de octubre, cuando viaja a Las Vegas.

“Robeisy ha mejorado en sus últimas peleas, lleva siete victorias al hilo. Y esto es un punto bien importante. Yo sé a quién me estoy enfrentando. Sé que me estoy enfrentando a un boxeador que hace cinco años lo veía cuando él era aficionado. Pero Robeisy Ramírez no está muy claro de a quién él va a estar enfrentando. A pesar de que tengo 17-0, no he tenido la oportunidad de demostrar todas las herramientas que tengo como peleador, y eso va a ser un factor importante”, añadió el púgil de 26 años.

González caracterizó su próxima pelea como la más compleja en términos de técnica y reiteró que es la más importante hasta el presente.

Así las cosas, está consciente que un triunfo convincente, lo ayudaría a reclamar una oportunidad titular.

El púgil Orlando "Capu" González (derecha) y su entrenador, Orlando González, padre, entrenaron varios días en el gimnasio Atlantic Boxing Club, en Aguadilla. (David Villafane/Staff)

“Una victoria contundente sobre un dos veces medallista de oro olímpico y un boxeador al que se le tiene tanta expectativa, como a Robeisy, me permitiría reclamar esa oportunidad titular pronto. Yo entiendo que tengo la madurez física, tengo la experiencia y lo que necesito es una victoria importante como esta”, articuló González.

El boxeador le restó importancia al hecho de que el cubano sea el preferido, y que este hecho lleve a una decisión injusta en su contra en caso de irse a las tarjetas.

“Eso no es una presión para mí, precisamente porque al boxeador que se le tenía expectativas desde el principio es a él porque es un dos veces medallista olímpico. A mí -sin embargo- la compañía me dio una oportunidad cuando tenía 10 peleas y supe aprovechar cada una de ellas, y esta no será la excepción. Me dieron esta oportunidad y la voy a aprovechar”, puntualizó.