Juan Orengo, promotor del campeón mundial de las 140 libras versión de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el puertorriqueño Subriel Matías, expuso que planifica encontrarse con el equipo del monarca superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Devin Haney, en los próximos días para escuchar qué tienen que decir en torno a una posible pelea unificatoria entre ambos boxeadores.

Esta conversación se dará en el contexto de una declaraciones ofrecidas por Bill Haney, progenitor, entrenador y mánager de Devin, al canal de YouTube Fight Hub TV en las que dice que llamó al promotor Peter Kahn para indagar sobre la posibilidad de un enfrentamiento con el boricua y afirmó que Matías pedía $4 millones por pelear.

Sin embargo, el equipo del campeón de la FIB -compuesto por el promotor Juan Orengo y el manejador Pedro Cruz- aclaró que Kahn no tiene nada que ver con Matías y afirmó que no habían recibido “ninguna llamada sobre negociaciones para enfrentar a Devin Haney”.

En entrevista con El Nuevo Día, Orengo dijo que el jueves viajará a Arizona para atender la pelea de otro de sus representados, el mexicano Kevin “El Chacal” González (26-0-1, 13 KO’s) ante el uzbeco Murodjon Akhmadaliev (11-1, 8 KO’s) el 16 de diciembre, y aprovechará para escuchar al bando de Haney, aunque el estadounidense no está en el panorama inmediato de ellos.

“Personalmente, Haney no está en mi mente ahora. No es un vendedor. A Matías le agrada a la televisión, a todos. Él (Haney) no. En estos momentos estamos esperando que Matías termine sus terapias para que se vaya al campamento y yo decidí cuál (peleador) vamos a elegir”, expresó Orengo.

“La pelea se puede dar. Yo me voy a encontrar ahora con ellos (equipo de Haney) en Arizona, porque no voy a hablar por un podcast de una pelea unificatoria de título mundial. Eso no está en mi mente, pero los voy a escuchar”, añadió.

El presidente de Fresh Productions Boxing aclaró que quién tiene el poder de ofrecer el dinero es quien transmita la pelea. En el caso de la última reyerta de Matías fue transmitida en vivo por el sistema de pague por ver (PPV) de Showtime.

Orengo apuntó que conversó con Kahn, y este le señaló que efectivamente recibió una llamada de Bill. Pero le aclaró que lo que le dijo al progenitor del rey de las 140 libras del CMB fue un relajo y Bill “lo agrandó todo”.

Matías (20-1, 20 KO’s) viene de una impresionante victoria en su primera defensa titular ante el uzbeco Shohjahon Ergashev, quien se quitó en los primeros segundos del sexto asalto. La pelea fue el 25 de noviembre en Las Vegas.

El “Orgullo de Maternillo” salió lastimado de ambas muñecas, por lo que recibe terapias.

Por su parte, Devin superó a Regis Prograis por decisión unánime en el Chase Center, de San Francisco, el 9 de diciembre para coronarse como el nuevo campeón mundial superligero del CMB.