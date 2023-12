La espera fue larga, pero la recompensa fue más que merecida.

El excampeón mundial puertorriqueño en dos divisiones, Iván “Iron Boy” Calderón, será exaltado oficialmente al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en su séptimo año de elegibilidad, anunció el organismo el jueves.

Calderón, que tuvo récord de 35-3-1 y 6 KO’s, debutó como profesional a los 26 años en 2001 y dijo adiós a los cuadriláteros en 2012, tras una destacada trayectoria que lo llevó a ganar títulos mundiales en las 105 y 108 libras.

Con apenas 5′0″ de estatura, fue considerado uno de los más grandes de su generación. Formó parte, igualmente, de la delegación olímpica boricua de Sídney 2000, al lograr su boleto venciendo a Brian Viloria a nivel aficionado.

PUBLICIDAD

El boricua, una presencia regular en los grandes eventos de Top Rank de la época, se convertirá en el duodécimo peleador en la historia de la isla, en alcanzar la inmortalidad en dicho recinto que ubica en Canastota, Nueva York.

¿Cuáles fueron sus victorias más memorables?

Además, ¿qué enseñanza le dejó el par de derrotas ante el mexicano Giovani Segura?

He aquí un vistazo a eso y más.

Calderón vs. Eduardo Ray Márquez

Dos años después de su debut, Calderón ganó su primer cetro el 3 de mayo de 2003 tras vencer por nocaut técnico al nicaragüense Eduardo Ray Márquez, en Las Vegas.

El guaynabeño prevaleció luego de que se detuviera el combate en nueve asaltos por un corte accidental, que sufrió su rival.

Aquello fue el inicio de 12 defensas consecutivas para el púgil puertorriqueño, que le hicieron meritorio de la etiqueta de supercampeón (10 defensas o más).

También lo convirtieron, en aquel entonces, en el segundo campeón boricua peso mínimo de la OMB, después de Alex “El Nene” Sánchez.

Iván Calderón es levantado por su entrenador José Sánchez tras derrotar al campeón de las 105 libras, Eduardo Márquez, en 2003.

Calderón vs. Sánchez

El pasado miércoles, se cumplieron precisamente 20 años del día en que Calderón superó al ponceño “El Nene” Sánchez en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Fue una batalla de pequeños gigantes y segunda defensa para Calderón en las 105 libras. Prevaleció en las tarjetas por decisión unánime 117-111, 116-112 y 118-110.

Calderón se movió por todo el ring, imponiendo su estilo sobre la pegada de Sánchez.

Por años, se habló de una revancha contra Sánchez. Nunca se dio.

Iván Calderón, a la izquierda, dominó por decisión unánime a Alex "El Nene" Sánchez en 2003. (ELNUEVODIA.COM)

Calderón vs. Hugo Cázares

Tras dominar las 105 libras durante un lustro, Calderón ascendió a las 108 libras para retar al entonces campeón, el mexicano Hugo Fidel Cázares, el 25 de agosto de 2007.

PUBLICIDAD

El escenario, el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Allí, el boricua sorprendió a un Cázares más alto, joven y fuerte, siendo agresivo desde la campana inicial.

Si bien el puertorriqueño visitó la lona en el octavo asalto, se agenció del triunfo –y el nuevo título– por decisión dividida.

Un año después, ambos peleadores volvieron a verse las caras en una revancha en Bayamón. Calderón volvió a ganar al detenerse el choque en el séptimo round por un cabezazo accidental.

Iba al frente en las tarjetas por 67-66, 68-65 y 68-65.

Iván Calderón le conecta un golpe a Hugo Cázares.

Calderón vs. Nelson Dieppa

Previo al segundo pleito contra Cázares, Calderón chocó con el también puertorriqueño y excampeón mundial Nelson Dieppa, el 5 de abril de 2008, en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Calderón ganó por amplio en lo que fue la segunda defensa de su cetro de las 108 libras. Los tres jueces le dieron puntuación de 120-108.

Fue la última pelea como profesional para Dieppa, oriundo de Vieques.

Iván Calderón, a la derecha, golpea a Nelson Dieppa. (Jose Rodriguez)

Mayol y sus dos derrotas contra Giovani Segura

La racha de 32 victorias al hilo para Calderón llegó a su fin el 13 de junio de 2009, al empatar con el filipino Rodel Mayor en seis asaltos. El choque se detuvo en esas instancias después de que el boricua sufriera una cortadura en la cabeza.

Calderón conservó el título.

Luego, en la revancha, el puertorriqueño ganó en siete rounds, al detenerse otra vez la pelea por un choque de cabezas.

Conservaba su invicto.

Giovani Segura, a la derecha, ataca a Iván Calderón.

Sin embargo, sufrió su primer revés el 28 de agosto de 2010 ante Giovani Segura. El mexicano lo noqueó en el octavo round.

PUBLICIDAD

Más tarde en la revancha, Segura el repitió la dosis al puertorriqueño, en esta ocasión por nocaut en el tercer asalto.

“Yo creo que lo más importante en mi carrera y que me afectó, pero no me dejó caer, fueron mis derrotas contra Segura”, expresó Calderón el jueves a El Nuevo Día, poco después de enterarse de su exaltación al Salón de la Fama.

/

“La primera fue unificando, aunque me dolió la derrota. La segunda, volvió y me ganó. Ahí acepté de que él (Segura) era el que dominaba”, agregó.

“Él (Segura) me llevó a otro nivel en cuestión de enseñanza... Qué aun perdiendo, como quiera Puerto Rico seguía queriendo a uno”, apuntó.

Pelea ante Miguel Cotto a nivel aficionado

Cuando Calderón tenía 17 años y el también Salón de la Fama, Miguel Cotto, tenía 12, ambos boxeadores se enfrentaron a nivel aficionado.

Calderón prevaleció por marcador de 3-2, en la “casa” de Cotto, el municipio de Caguas.

La pelea fue a un pacto de 100 libras. Después de eso, se convirtieron en mejores amigos. Una amistad que perdura hasta el día de hoy.

La periodista Yolymar de Jesús Pérez colaboró en esta historia.