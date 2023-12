El ambiente el sábado en Pembroke Pines, Florida, fue exactamente como se lo imaginó el invicto Xander Zayas.

Eléctrico, especial... Una fiesta. Había razones para celebrar.

Un contundente triunfo por nocaut en el quinto asalto sobre Jorge Fortea (24-4-1, 9 KO’s), terminó por catapultar al puertorriqueño en este cierre de año –de prospecto de Top Rank– a legítimo contendiente al cetro de las 154 libras.

Una oportunidad que podría llegar tan pronto como en 2024. “Me gradué”, expresó Zayas, de 21 años, a El Nuevo Día.

“Jorge (Fortea) era un boxeador que había estado en peleas de eliminatoria al título. Detuve a un veterano y ahora voy a empezar el 2024 enfrentando a otro peleador experimentado y excampeón”, agregó.

PUBLICIDAD

El boricua, que mejoró su récord a 18-0 con 12 nocauts, lanzó un reto al brasileño Patrick Teixeira (33-4-0, 24 KO’s), justo después de su victoria contra el español. Puso, además, fecha y lugar para el mismo: el 16 de febrero en el Madison Square Garden (MSG), su otra casa.

“Sabemos que Teixeira es un boxeador de mucha experiencia, que ha estado ahí anteriormente”, sostuvo.

Dicho pleito fungiría como coestelar de la cartelera encabezada por O’Shaquie Foster y Abraham Nova.

“Sacará lo mejor de mí. Será el primer peleador zurdo que enfrente en mi carrera profesional. Estoy preparado para el campamento, que empieza la semana que viene. Es cuestión a realizar unos ajustes”, añadió.

Teixeira fue campeón por corto tiempo de las 154 libras de la OMB.

Xander Zayas ataca los planos bajos de Jorge Fortea, quien a la larga no resistió tales ataques y sucumbió la pelea por nocaut en el quinto asalto. (Suministrada)

Zayas ocupa el segundo puesto del ranking de las 154 libras en la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El australiano Tim Tszyu (24-0, 17 KO’s) es el campeón, seguido del británico Joshua Kelly (14-1-1, 7 KO’s).

Por debajo del boricua; Bakhram Murtazaliev (21-0, 15 KO’s), Erickson Lubin (26-2, 18 KO’s) y Takeshi Inoue (20-2-2, 12 KO’s).

Después de su cita con Teixeira, Zayas tiene bien definida su agenda.

“Me encantaría estar (pelear) en una eliminatoria para título mundial. O si se da la oportunidad, tocas las puertas (del título) lo más pronto posible”, destacó.

“Pienso que al peleador que me pongan, le puedo ganar a cualquiera ahora mismo en la división. Me siento preparado física y mentalmente. Ready para que me saquen de la jaula”, señaló.

Zayas lanzó 285 puños en su combate frente a Fortea, conectando uno 92 para un 32%. Veintisiete de ellos al cuerpo, incluyendo el que terminó por fulminar al español.

“Sabíamos que Fortea era un boxeador que se movía mucho. Así que pensamos que era más fácil atacarlo primero al cuerpo. Ese primer gancho hizo que se calmara la pelea. Luego en el quinto round, encontré el espacio perfecto para conectarle”, sentenció.