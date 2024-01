El dos veces excampeón mundial José “Sniper” Pedraza llegará a su próximo compromiso boxístico sin darle importancia a los comentarios que han surgido en torno a que será utilizado como peldaño en la carrera del prospecto estadounidense Keyshawn Davis.

Ambos púgiles se medirán el 8 de febrero en el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, como la pelea semiestelar de la cartelera en la que Teófimo López defenderá sus títulos superligero (140 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Ring Magazine contra Jamaine Ortiz.

La pelea será a 10 asaltos en el peso ligero (135 libras).

“Yo no tengo nada que demostrar. Yo voy a hacer mi trabajo. Si en algún momento a mí me pusieron boxeadores como escalón para subir, a mí me resultó. A él (Davis) puede que no le resulte. Yo voy a hacer mi trabajo. Me he estado preparando muy bien, como siempre. Así que si me gana bien por él, cosa que no creo. Siento que voy a salir por la puerta ancha”, expresó Pedraza en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No le voy a dar paso a esos comentarios. No vale la pena hacerle caso a ese tipo de comentarios”, reiteró.

El otrora campeón ligero de la OMB y superpluma (130 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) reconoció que tiene la impresión que el atraso de su pelea con Davis se debió a que “no lució muy bien” su reyerta anterior contra Nahir Albright.

En la misma, celebrada el 14 de octubre de 2023, Davis derrotó por decisión mayoritaria a Albright. Sin embargo, la decisión fue cambiada a un resultado sin decisión luego que el próximo contrincante de Pedraza fallara un control de dopaje por un resultado positivo a marihuana. Ante este escenario, la comisión de Texas suspendió a Davis por 90 días.

Esto tuvo como resultado que la reyerta entre el boricua y el subcampeón olímpico que estaba pautada para el 9 de diciembre de 2023 en Pembroke Pines, Florida, tuviera que ser reprogramada.

“A mí no se me quita la espinita de que esta pelea la atrasaron porque no lució muy bien en esa pelea, y dieron la excusa del positivo que dio”, dijo Pedraza.

“Fue un positivo a marihuana. Cada comisión de cada estado tiene su normas y sus leyes, pero 90 días para un positivo a marihuana fue fue excesivo en estos días. Yo entendía que con 30 días era suficiente. Él peleó a mediados de octubre para volver a pelear conmigo en diciembre. Pero entonces lució mal, entonces vamos a darle tiempo. No sé, este es mi pensar”.

Pedraza viene de una derrota por decisión unánime ante Arnold Barboza Jr. el 3 de febrero de 2023 por el título Intercontinental peso superligero de la OMB. Acumula foja de 29 victorias, 14 de ellas por nocaut; cinco derrotas y un empate.

Davis -por su parte- está invicto en nueve salidas con seis nocauts.

López-Ortiz y Davis-Pedraza serán transmitidos en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a las 11:30 p.m., hora de Puerto Rico.