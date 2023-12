El campeón mundial boricua Emmanuel “Manny” Rodríguez superó el coraje que lo llevó a anunciar de manera sorpresiva a mediados de octubre de 2023 que renunciaba al boxeo luego de volverse a coronar como monarca de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Con la tranquilidad que brinda el paso del tiempo y con la certeza de que se avecinan mejores oportunidades, Rodríguez explicó que esa precipitada decisión se debió al disgusto que venía sintiendo con lo que le pagaba la compañía Premier Boxing Champions (PBC) por sus peleas y lo que le dijeron que le iban a dar para su próximo combate mandatorio.

“Todo el problema fue por lo económico con PBC. En eso Yomi (el promotor Juan Iván Orengo) no tiene nada que ver. Llega el momento en el que uno se cansa. No solo me ha pasado a mí, sino también a Subriel (Matías, campeón superligero de la FIB)”, dijo.

“Yo iba con (Vincent) Astrolabio antes de ir con Melvin López. Pero al Astrolabio irse a pelear con Moloney, seguía Melvin López. Con la pelea de Astrolabio había un dinero garantizado, pero como cambió el oponente, me cambiaron el dinero (la cantidad de dinero). Eso no puede ser así, porque había un acuerdo. No fue problema mío que cambiaran el oponente. Cogí mucho menos de la mitad de lo que me iban a dar con Astrolabio”, recordó Rodríguez sobre la situación que lo llevó a explotar en sus redes sociales.

En los mensajes publicados el 17 de octubre de 2023 y que posteriormente fueron borrados, el deportista dijo que había tomado la decisión “de enganchar los guantes” y agregó que “no es fácil irme de esta manera, pero no quiero esperar a perderle el amor a esto pa (para) poder decir ya basta”.

Posteriormente, Rodríguez se retractó de su decisión.

Luego de haber cumplido su contrato con PBC - que acaba de anunciar que firmó un convenio multianual con Prime Video para la transmisión de peleas de boxeo- el peleador puertorriqueño está libre para negociar con otras promotoras para transmitir sus peleas. Eso sí, no descarta volver a pelear bajo esa plataforma, pero dijo que no tiene que ser la primera opción.

“Ya pasó el coraje y me quedo para hacer estas peleas y las que quedan. Ahora vienen buenas peleas porque Junto Nakatani subió a las 118 y es tremendo peleador”, dijo.

Nakatani (26-0, 19 KO’s) fue campeón mundial de la división mosca (112 libras) de la OMB y actualmente ostenta la faja supermosca (115 libras) de ese mismo organismo. Su próxima pelea será el 24 de febrero de 2024 ante el mexicano Alexandro “Peque” Santiago (28-3-5, 14 KO’s), a quien retará por la correa de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“A ese peleador (Nakatani) hay que echarle el ojo. Para mí, esa pelea la gana Nakatani. Va a dominar al Peque”.

Sale hacia México el 4 de enero

Aunque desconoce la fecha exacta en la que hará su primera defensa del cinturón de la FIB, el boricua ya hace sus maletas para viajar a México de cara a su próximo campamento de entrenamiento.

Rodríguez -que se volvió a proclamar campeón mundial el 12 de agosto de 2023 con una victoria por decisión unánime ante el nicaragüense Melvin López- tiene en agenda hacer una defensa mandatoria ante el japonés Ryosuke Nishida (8-0, 1 KO) en o antes del 16 de abril de 2024, por reglamentación de la FIB.

“El 4 de enero me voy para México, ya me enviaron el pasaje. Regreso a Jiquipilco, donde he estado las últimas veces”, compartió Rodríguez.

“A mí me ha ido bien allá (en Jiquipilco). Los resultados están ahí. Nos ha ido bien a Subriel (Matías, monarca mundial superligero de la FIB) y a mí. La movida que hizo Yomi le ha salido”, agregó Rodríguez (22-2, 13 KO’s).

Para el peleador de 31 años este viaje representa su tercer campamento de entrenamiento en el municipio de Jiquipilco, México. La primera ocasión fue para la preparación ante Gary Antonio Russell por la eliminatoria por el título mundial el 15 de octubre de 2022. En ese entonces, Rodríguez derrotó a Russell por decisión técnica.

Regresó en su intento por recuperar el título de las 118 libras de la FIB -que ostentó desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019- en una pelea ante Astrolabio que debía darse entre abril y mayo de 2023. Ese evento no se dio porque el filipino prefirió buscar el cinturón vacante gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Jason Moloney, quien ganó por decisión mayoritaria.

Finalmente, se cuadró un combate titular contra López, que se efectuó el 12 de agosto de 2023.

En sus preparaciones en México bajo las órdenes del entrenador Jay “Panda” Najar, Rodríguez se mantiene alejado de distracciones y reta su cuerpo porque ese municipio está ubicado a unos 2,700 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Yo me voy para allá porque a fin de cuentas es por el bien mío. No estoy para poner en riesgo mi carrera. En mi récord no puede haber otra derrota. Si quiero ir en las mejores condiciones, me tengo que ir”, articuló.

Al referirse a Nishida, que aparece como el número uno en el escalafón de las 118 libras de la FIB y segundo en el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), reconoció el hecho de que tiene pocas peleas y ante peleadores poco conocidos.

De hecho, nunca ha peleado fuera de Asia. Asimismo, de sus ocho contrincantes, siete han sido asiáticos y el mexicano Christian Medina Jiménez, a quien venció por decisión unánime el 11 de agosto de 2023 en lo que representa la última pelea de ambos.

Ante este escenario, Rodríguez entiende que puede vencer al japonés. Asimismo, le gustaría que este combate se realice en Estados Unidos o Puerto Rico, aunque él está dispuesto a viajar a Japón.

“Tiene 27 años y pocas peleas y un solo nocaut. O tiene un buen grupo de trabajo que lo ha llevado bien o es un buen peleador. No todo el mundo con ocho peleas se clasifica número uno en el mundo. Pero por lo poco que he visto no debo tener problemas en ganar y estoy hasta dispuesto en viajar a Japón, pero nos tienen que pagar porque no voy a ir a la casa del trompo a arriesgarme”, sostuvo.

Rodríguez explicó que de no llegar a un acuerdo con el equipo de Nishida, la pelea iría a una subasta.