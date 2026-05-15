Cartera apretada, lesiones y mala suerte: Santurce sigue sin pegarla con los refuerzos en el BSN

Bolsillos apretados, apuesta al talento nativo, lesiones y un poco de mala suerte.

Para los Cangrejeros de Santurce, la línea resume el pobre resultado del quinteto con los refuerzos en lo que va del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El escolta enebeísta Malik Beasley no cumplió con las expectativas de los crustáceos y salió del equipo el pasado lunes junto al dirigente Nelson Colón en medio de una racha negativa. Santurce juega para 6-12, con cuatro derrotas consecutivas hasta el jueves, últimos en la Conferencia A.

Ian Clark, quien estuvo el año pasado, debutaría este jueves en Canóvanas. Clark promedió 16.2 puntos en 2025. En la dirección, David Rosario fue reclutado y tendrá su primer juego con la tableta el martes frente a Arecibo.

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En un aparte con los medios de prensa escrita el pasado martes, el presidente de operaciones Rolando Hourruitiner explicó la estrategia con los importados este año.

Indicó que el plan del conjunto se vio trastocado a principios de año debido a los cambios en el tope salarial colectivo y la introducción de una tabla que identifica el valor económico de los jugadores.

Las enmiendas fueron aprobadas ante la alarma de la junta de directores del BSN debido la sospecha de que equipos se excedieron del ‘hard cap’ de $1.4 millones, que aumentó a $1.5.

Rolando Hourruitiner, presidente de operaciones de los Cangrejeros de Santurce. (BSN / José Santana)

Según la liga, los Cangrejeros se mantuvieron en el margen en 2025. Sin embargo, Santurce decidió cerrar la cartera con los refuerzos al tener la mayor parte de la nómina comprometida en el talento nativo.

Comenzaron la acción solo con Beasley y luego añadieron al centro ruso Víctor Lakhin y al pivot Davon Jefferson en un cambio de derechos con los Indios de Mayagüez, quienes recibieron a DeMarcus Cousins.

Lakhin luego fue sustituido por Chinanu Onuaku, con experiencia en el BSN.

“Simplemente y sencillamente, las razones fueron de salary cap”, dijo Hourruitiner sobre la apuesta con los importados.

“Ves mi roster y no es económico. Nuestra filosofía de tener un grupo de nativos que sean los mejores. Por los cambios que hubo, ajustamos. Preferimos dejar un extranjero fuera a dejar un nativo. Comenzar con dos fue por matemáticas y ver cuándo podía traer a un tercero que me quepa (en la nómina)”, añadió.

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El núcleo nativo es encabezado por Ángel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Jordan Howard, Isaiah Piñeiro, Ángel Matías, Devon Collier y David Huertas, quien está fuera de manera indefinida tras lastimarse la clavícula.

Beasley se despidió de Santurce con promedio de 18.4 puntos en 17 juegos. Su promedio en tiros de tres puntos, en cambio, estuvo muy bajo con 30.3.

“Con Beasley, quería asegurarme de tener el tiro de afuera. La bola no entró. Como dice el dicho, llevas al caballo al río pero si no toma agua no lo puedes obligar. Si la bola no entra, nosotros no podemos hacer su trabajo”, apuntó Hourruitiner.

Viktor Lakhin, ruso importado de los Cangrejeros de Santurce, registró 3.6 unidades por encuentro. (BSN)

Lakhin, un ruso con experiencia en NCAA, tuvo media de 3.6 puntos y 2.6 rebotes en 13 juegos. Jefferson, de 41 años, promedia 15.2 puntos y 7.8 rebotes en cuatro juegos, mientras que Onuaku tiene 9.0 tantos y 4.0 rebotes en tres apariciones.

Hourruitiner señaló que las contrataciones no fueron hechas para carga la ofensiva, como sucede con refuerzos en la mayoría de los equipos del torneo.

“Los importados no necesariamente tienen que carga a los equipos ofensivamente si su equipo tiene ya unas herramientas y unos jugadores que pueden aportar. Nuestro equipo es uno de esos. El importado para nosotros en complementario y viene a hacer algo específico”, explicó.

“Para el ojo del fanático, pudiese parecer que no dan el grado. Pero, para mí, Lhakin me daba presencia en la pintura, sabía jugar ‘pick and roll’, inteligente. Son otro tipo de decisiones de traer jugadores para que no anoten 25 puntos por juego porque los nativos pueden meter la bola. Es un trabajo en comunidad, no de superestrellas”, añadió.

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Rodríguez, Hodge Jr., Matías, Howard y Piñeiro se combinan para 58.2 puntos. Santurce promedia 93.6 unidades por cotejo.

Fuera de Beasley, Santurce anunció la contratación del alero Jacob Wiley. Sin embargo, no pasó el examen físico. El estadounidense, campeón con Bayamón en 2022, fue contratado por los Santeros de Aguada y promedia 10.6 puntos.

“Aguada lo firma y ya teníamos un compromiso con otro. No podíamos salir de él. También esta la regla de cambios de refuerzos, que incluye lesión o no lesión. Me cuesta. Por más que quisiera cambiar, estoy amarrado a un cap. Es complejo”, admitió Hourruitiner.

Los equipos pueden cambiar de refuerzos en seis ocasiones.

“No es una excusa. Con lo que tenemos, entendemos que deberíamos estar mejor”, recalcó.