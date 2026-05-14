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José Luis Ortiz va por otro fin de semana de gloria: “Hay posibilidades de otro doblete”

Tras conquistar el Oaks y Kentucky Derby, el jinete boricua buscará repetir la hazaña en el Black-Eyed Susan y Preakness Stakes

14 de mayo de 2026 - 7:32 PM

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José Luis a la monta de Always a Runner en el Kentucky Oaks. (Jeff Roberson)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Tal y como hizo durante el fin de semana del Kentucky Derby, el jinete trujillano José Luis Ortiz estará este fin de semana en posición de conquistar los clásicos más importantes de las divisiones de hembras y machos tresañeros en el Preakness.

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Su búsqueda comienza este viernes con el clásico Black-Eyed Susan, reservado para potrancas de tres años y que se celebra en el Hipódromo Laurel Park, el mismo escenario donde el sábado se correrá el Preakness Stakes.

Ortiz tendrá la monta de la candidata 7-2 Braken Poppa en el Black-Eyed Susan, mientras que en el Preakness estará sobre el favorito 5-1 Chip Honcho.

Cuestionado sobre sus oportunidades, Ortiz se mostró confiado.

“Hay posibilidades de otro doblete”, dijo durante la caravana que lo recibió como héroe el martes en la noche en Trujillo Alto.

Como se recordará, Ortiz también ganó los clásicos más importantes para hembras y machos durante el fin de semana del Derby. Primero conquistó el Kentucky Oaks para potrancas tresañeras con Always a Runner, que salió como candidata 5-1.

Luego completó el doblete al día siguiente al imponerse en el Derby con Golden Tempo, ejemplar que no participará en el Preakness y que se espera regrese para el Belmont Stakes.

Braken Poppa ha ganado cuatro de sus cinco presentaciones de por vida, dos de ellas con Ortiz a bordo en el Hipódromo Fair Grounds de Nueva Orleans. Su más reciente salida fue el 21 de marzo, cuando logró una victoria clásica con Ortiz en la silla.

José Luis Ortiz besa el trofeo luego de ganar la carrera en el Hipódromo Churchill Downs.José Luis levanta el trofeo después de su primera victoria en el Derby en 11 oportunidades.Vistazo del Churchill Downs durante la carrera. Un total de 18 ejemplares participaron.
1 / 12 | En imágenes: los hermanos Ortiz son protagonistas de una jornada histórica en el Derby. José Luis Ortiz besa el trofeo luego de ganar la carrera en el Hipódromo Churchill Downs. - Abbie Parr

El Black-Eyed Susan se disputará a distancia de 1 1/8 milla y contará con la participación de 10 corredoras.

Además de Braken Poppa, otras tres potrancas tendrán montas de jinetes puertorriqueños.

A extender el récord, Johnny

El miembro del Salón de la Fama, el carolinense John Velázquez, tendrá la monta de Miss Fulton Gal, una potranca cotizada 30-1 que partirá desde el primer puesto, pegada a la valla interna. Velázquez nunca la ha montado.

Sin embargo, Velázquez posee el récord de victorias en el Black-Eyed Susan con cinco triunfos, el más reciente logrado en 2024. Su primera victoria en esta prueba fue en 1998.

Miss Fulton Gal finalizó cuarta en su más reciente presentación, celebrada el 18 de abril a distancia de 1 1/16 milla. La potranca ha desarrollado gran parte de su campaña en Laurel Park.

Víctor Carrasco también tendrá una monta en el Black-Eyed Susan con Ivy Girl, ganadora de su última salida precisamente en la misma carrera de Laurel Park en la que Miss Fulton Gal llegó cuarta.

Ivy Girl ha ganado dos de sus tres presentaciones en 2026 y figura como candidata 15-1.

Carrasco ganó el Premio Eclipse de 2013 en la categoría de jinete aprendiz.

El cuarto boricua en el Black-Eyed Susan será Irad Ortiz Jr., quien tendrá la monta de la candidata 5-1 A.P.’s Girl.

Ortiz nunca ha ganado el clásico Black-Eyed Susan.

“Vamos a coger una carrera a la vez entre este viernes y sábado. Estamos tranquilos”, dijo Irad el martes en Puerto Rico, durante el recibimiento en Trujillo Alto luego de su segundo lugar en el Kentucky Derby con Renegade.

Victor Carrasco en la premiación de los Eclipse en 2013.
Victor Carrasco en la premiación de los Eclipse en 2013. (Suministrada)

Sin embargo, A.P.’s Girl ha ganado dos de sus tres presentaciones en 2026. Su única derrota fue precisamente en la carrera que ganaron Carrasco e Ivy Girl el mes pasado en Laurel Park.

Como dato interesante, los cuatro jinetes puertorriqueños que participarán en el Black-Eyed Susan han ganado al menos un Premio Eclipse en sus respectivas carreras. Los Premios Eclipse son considerados el equivalente al ‘MVP’ en los deportes de conjunto.

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José Luis OrtizIrad OrtizHipismo puertorriqueñoHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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