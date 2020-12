El púgil de ascendencia boricua Shakur Stevenson se anotó una decisión unánime con tarjetas similares de 100-90 ante Toka Kahn Clary para aumentar su invicto a 15-0.

El combate Steveson-Clary representó la pelea estelar de la cartelera del sábado en la noche en la que estuvieron activos Félix ’El Diamante’ Verdejo y Edgar Berlanga. La cartelera fue en la ’burbuja’ de la compañía Top Rank en Las Vegas.

Luego del triunfo, el exolímpico usó su cuenta de Twitter para dejar saber su potencial en el peso junior ligero.

“Quiero pelear con los nombres grandes para demostrar que no habrá diferencia. Amo y me vivo este deporte. Mi enfoque está a otro nivel. Soy el futuro del boxeo”, escribió.

“No hay muchos peleadores especiales por ahí. Les prometo que soy uno de esos”, también escribió.

Stevenson advirtió que no subestimen su poder noqueador pese a que no pudo lastimar a Clary.

“El tipo estuvo aguantando y corriendo por su vida, algo así como hizo Chavez ante Canelo. No me echen la culpa por no noquearlo. Tengo el poder”, escribió en Twitter.

Clary cayó a marca de 28-3. Tiene 19 nocauts.

Previo a Stevenson, Verdejo sufrió su segunda derrota por nocaut técnico ante el japonés Masayoshi Nakatani, mientras que Berlanga aumentó a 16 su racha de nocauts en el primer asalto.