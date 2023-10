El boxeador boricua Emmanuel “Manny” Rodríguez, actual campeón mundial en las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), anunció el martes que deja el deporte en una publicación en sus redes sociales.

“Hoy es (un) día fuerte para mí porque hoy he tomado la decisión de enganchar los guantes en el deporte del boxeo. Sé que para muchos es una decisión incorrecta porque pues, como todos saben, estoy pasando por el mejor momento de mi carrera en el boxeo. Pero es algo que me ha costado un montón”, escribió Rodríguez, de 31 años.

El pasado 12 de agosto, Rodríguez derrotó al nicaragüense Melvin López por decisión unánime en una cartelera celebrada en Maryland para capturar el cetro peso gallo de la FIB. Esa victoria dejó su récord en 22-2 con 13 victorias por la vía del nocaut.

Previo a esa pelea, Rodríguez estuvo acuartelado en México trabajando con su entrenador Jay “Panda” Najar.

“Son 21 años en esto y no es fácil irme de esta manera, pero no quiero esperar a perderle el amor a esto pa (para) poder decir ya basta”, sentenció Rodríguez en su escrito.

El Nuevo Día intentó contactar a Rodríguez para que abundara sobre su decisión, pero no recibió respuesta. De igual manera, al ser abordado por este diario, su manejador Juan Orengo reaccionó sorprendido por el mensaje y dijo que aún no había conversado con Rodríguez.

Orengo había indicado previamente a este diario que trabajaban en una próxima pelea para Rodríguez entre febrero y marzo de 2024 en Puerto Rico.

“No sé qué comentar. Me enviaron la publicación. Él está bien. Si se retira ahora, es un bobo porque ahora es que va a hacer dinero y le queda carrera”, declaró Orengo.

“Yo no lo he llamado, pero imagino que cuando vea todo el revolú, se va a comunicar. Él no se ha comunicado conmigo y no sé nada”, añadió con la incredulidad plasmada en su voz.

Rodríguez es uno de cinco campeones mundiales que tiene Puerto Rico en la actualidad. La lista es encabezada por la campeona indiscutible de las 126 libras Amanda Serrano, seguido por el campeón de las 140 libras de la FIB Subriel Matías; el campeón mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Jonathan “Bomba” González; y el campeón de las 105 libras de la OMB Oscar “El Pupilo” Collazo.