Un grupo de campeonas mundiales y boxeadoras profesionales, encabezado por la puertorriqueña Amanda Serrano, acudió a las redes sociales el martes para un hacer un reclamo de igualdad a las organizaciones boxísticas.

“Como mujeres, hemos tenido que pelear pulgada a pulgada para obtener la misma equidad y respeto que se le da a los hombres”, comienza la declaración que está redactada en inglés.

“En nuestro deporte hemos hecho progresos, pero aún queda mucho por recorrer. Durante demasiado tiempo hemos sido subpromocionadas y subcompensadas. Esto finalmente ha comenzado a cambiar ya que todas hemos demostrado que el boxeo femenino capta la atención de los fanáticos de los deportes y crea momentos que el mundo nunca olvidará --y nosotras creamos esos momentos a pesar de que rara vez nos conceden el mismo tiempo y oportunidad para mostrar nuestras habilidades como nuestros compañeros masculinos”, añade el texto.

PUBLICIDAD

“Por eso es que hoy nosotras estamos juntas con el deseo y la dedicación de tener la opción de actuar en el mismo escenario, con las mismas reglas, que los hombres en el boxeo profesional. Nos hemos ganado la opción de rounds de tres minutos, con 12 rounds para peleas de campeonato para demostrar nuestras habilidades y grandeza. Tenemos la opción de construir un futuro más igualitario para las boxeadoras de todo el mundo. Esperamos que las partes interesadas en el boxeo nos apoyen como nosotras los hemos apoyado a través de nuestras carreras. Este es nuestro tiempo, nuestro derecho y nuestra decisión. Nosotras estamos boxeando”, cierra el contundente manifiesto.

El texto está acompañado con una imagen de la promoción de la próxima pelea de Serrano -campeona indiscutible del peso pluma- ante la brasileña Danila Ramos, en el que la palabra “Women’s” está tachada para que se lea “Championship Boxing”.

De igual manera, se muestran las fotos y los nombres de otras 25 peleadoras que apoyan la iniciativa. Entre las deportistas que endosan el mensaje están la campeona indiscutible de peso superligero, Chantelle Cameron; la monarca peso mínimo Seniesa Estrada; las excampeonas mundiales y miembros del Salón de la Fama del Boxeo, Christy Martin y Laila Ali; y Sarah Mahfoud, a quien la boricua le arrebató el cetro pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), entre otras.

El llamado de las deportistas se da en el contexto de la reyerta titular entre Serrano (45-2-1, 30 KO’s) y Ramos (12-2, 1 KO) el próximo 27 de octubre en Orlando, Florida, que será a 12 asaltos de tres minutos cada uno, como en los combates masculinos.

PUBLICIDAD

La norma en las peleas titulares femeninas es que sean a 10 vueltas de dos minutos. De aprobarse un cambio como este, el tiempo de combate de las mujeres en peleas titulares aumentaría de 20 a 36 minutos.

En esta pelea, la puertorriqueña arriesgará sus cinturones de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, la correa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no está en juego porque ese organismo no avaló la pelea -precisamente- porque no apoya el formato de la refriega. Serrano también posee la faja de la Organización Internacional de Boxeo (OIB), organismo que no tiene el mismo reconocimiento de los primeros cuatro.

Serrano se convirtió en la primera boxeadora de Puerto Rico -sea hombre o mujer- que se convirtió en reina indiscutible de una división al derrotar a la mexicana Erika Cruz el 4 de febrero en Nueva York.

También fue protagonista de una de las peleas más relevantes del 2022 cuando el 30 de abril de ese año se enfrentó a la irlandesa Katie Taylor por el campeonato indiscutible del peso ligero (135 libras) en el Madison Square Garden, de Nueva York, en lo que se convirtió en la primera pelea estelar femenina en la llamada meca del boxeo.

Taylor retuvo sus cinturones en una decisión dividida que fue cuestionada por muchos conocedores y fanáticos del boxeo.