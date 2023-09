La determinación del equipo de trabajo de la campeona unificada de las 126 libras, la puertorriqueña Amanda Serrano, de pelear a 12 asaltos de tres minutos en su próximo combate titular ante la brasileña Danila Ramos, fue calificado como una “una afrenta importante”, por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán.

El directivo y empresario reiteró que su decisión de no avalar la próxima pelea de la boricua se debe principalmente para preservar la salud de las atletas.

En entrevista con El Nuevo Día, Sulaimán agregó que no ha querido consultar si la poseedora del cinturón del CMB en el peso pluma podría perderlo, y expuso que por el momento, se ha dedicado a explicar por qué el organismo que preside no dio el visto bueno para que esa faja estuviera en juego durante el próximo compromiso de la boricua.

Serrano (45-2-1, 30 KO’s) expondrá sus coronas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB)y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Ramos (12-2, 1 KO) el próximo 27 de octubre. Esta defensa fue ordenada por la OMB.

“Me preocupa mucho el tema porque esta regla en particular (la de los asaltos de dos minutos) es una de las grandes posiciones del Consejo Mundial de Boxeo, y ver que hay una determinación de alguien de hacer por completo a un lado la decisión del Consejo Mundial es una afrenta (ofensa) importante. Por el momento, nosotros estamos atendiendo el tema pero no se ha hablado nada adicional”, señaló Sulaimán al exponer la posición del ente deportivo que representa.

La siete veces campeona divisional también ostenta el de la Organización Internacional de Boxeo (OIB). El 4 de febrero se convirtió en la reina indiscutida de la división pluma al vencer por decisión unánime a la mexicana Erika Cruz en una cartelera realizada en el teatro del Madison Square Garden, de Nueva York.

“Esta es la afrenta más intrépida que hemos visto a nuestro reglamento. Es como si un campeón quisiera pelear hoy a 15 rounds. ¿Qué pasaría? Es lo que no sé. Pero definitivamente es muy penoso porque esta no es manera de hacer historia. Amanda ha hecho historia con el número de pesos en los que ha capturado cinturones, ha historia llenando el Madison Square Garden en una de las mejores peleas del boxeo femenino. Pelear a 12 asaltos de tres minutos no es la manera de hacer historia”, agregó el líder de uno de los principales organismos del boxeo.

Mauricio Sulaimán Saldivar es presidente del CMB desde 2014. (ANA MARIA ABRUNA REYES)

Al hablar sobre las razones para no sancionar el combate Serrano-Ramos, Sulaimán explicó que desde la década de 1970 el CMB ha invertido una “cantidad importante de dinero en estudios médicos” que han arrojado información que han provocado cambios en las reglas del boxeo. Entre esos cambios, mencionó el de acortar las peleas por títulos mundiales de 15 a 12 vueltas, que el pesaje oficial se cambiara del mismo día de la pelea al día anterior y la creación de divisiones intermedias para acortar la diferencias en peso.

En el caso de las mujeres, expuso que el CMB ha realizado tres convenciones para tratar exclusivamente el boxeo femenino y dijo que en las convenciones anuales también se le dedica tiempo. De igual manera, argumentó que han comisionado estudios sobre el boxeo femenino y que el consenso es que hay un alto riesgo para la salud de las mujeres cuando se incrementa el tiempo de pelea.

De hecho, Sulaimán le envió a este medio varios enlaces de artículos médicos que tratan sobre el tema de las conmociones cerebrales y cómo más afectan a las mujeres. En uno de ellos de marzo de 2018, titulado “Cinco formas en las que la conmoción cerebral es diferente en las mujeres” y firmado por la reportera especializada en salud Mia Garchitorena en “Everyday Health”, se señala que hay investigaciones que apuntan a que “las mujeres tardan más en recuperarse de las conmociones cerebrales, tienen síntomas más graves y tienen más riesgo físico de sufrir conmociones cerebrales que los hombres”.

Asimismo, compartió un artículo de “The Washington Post” de Erin Blakemore -publicado el 13 de agosto de 2022- que sostiene que un estudio encontró que las investigaciones sobre las conmociones cerebrales excluye en gran medida a las atletas.

“Esto no tiene nada que ver con discriminación, ningún tipo de sexismo. Al contrario, es un reconocimiento a la diferencia que hay (entre hombres y mujeres). Al tratarse de un tema físico y de salud, nosotros vemos como alto riesgo cambiar esta regla. Pelear más tiempo va aumentar de manera importante la fatiga y la deshidratación, y es ahí donde viene los riesgos y la posibilidad de accidentes”, destacó.

El máximo mandatario del CMB recordó que, hace un año o dos, la gente de Most Valuable Promotions, compañía que representa a Serrano, se comunicó con ellos para hablar sobre el tema de las peleas de mujeres a 12 asaltos de tres minutos.

Amanda Serrano, durante su pleito contra Heather Hardy. (Most Valuable Promotions/Ester Lin)

“Cuando la gente de Most Valuable Promotions nos contactó hace uno o dos años para hablar de las peleas de tres minutos y los 12 rounds, los invitamos a invertir con el Consejo Mundial en un estudio específico, pero después de eso no supimos nada”, puntualizó Sulaimán al mencionar que en ese momento le habían otorgado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) un dinero para unos estudios.