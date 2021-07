Los peleadores boricuas Ángel “Tito” Acosta y Xander Zayas regresarán al ensogado el 10 de septiembre como parte de la cartelera en la que el campeón mexicano Óscar Valdez hará la primera defensa de su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el brasileño Robson Conceição en Tucson, Arizona.

Acosta (22-2, 21 KO’s) buscará coronarse nuevamente como campeón mundial cuando intente arrebartarle el cinturón peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al japonés Junto Nakatani (21-0, 16 KO’s). Por su parte, Zayas (9-0, 7KO’s) debutará en las 154 libras en una pelea a seis asaltos ante un oponente aún por decidirse.

En el choque co-estelar a 10 asaltos, el invicto peso junior ligero Gabriel Flores Jr. (20-0, 7 KO’s), de Stockton, California, peleará contra el veterano mexicano Luis Alberto López (22-2, 12 KO’s).

Acosta, quien hizo tres defensas exitosas de la corona del peso junior mosca de la OMB, ha ganado dos peleas desde una debatida derrota en el último asalto a manos de Elwin Soto. Acosta lideraba las tres tarjetas de puntuación cuando lo detuvieron de pie al principio del asalto.

Nakatani, que nunca ha peleado fuera de Japón, noqueó al contendiente filipino Giemel Magramo en ocho asaltos en noviembre pasado para ganar el vacante título mundial. Un excampeón japonés de peso mosca, Nakatani ha ganado cuatro combates consecutivos por detención.

En otras peleas preliminares, el peso ligero Raymond Muratalla (12-0, 10 KO’s) verá acción en un choque a ocho asaltos. También están programados para aparecer en combates de ocho asaltos: el olímpico mexicano del 2016 y ahora prospecto de peso junior welter Lindolfo Delgado (12-0, 11 KO’s), el peso junior ligero en ascenso René Telléz Girón (15-1, 9 KO’s) y el peso junior welter Omar Aguilar (21-0, 20 KO’s).

La cartelera, que se escenificará en el Anfiteatro AVA del Casino Del Sol, será transmitida en vivo exclusivamente por ESPN+. Los combates Flores Jr. vs. López y Valdez vs. Conceição comenzarán a las 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.