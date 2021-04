Xander Zayas, la sensación juvenil del boxeo firmada por Top Rank, siente que en su próxima pelea ante Demarcus Layton demuestra que el avance que tiene su carrera.

Esto es así porque el estadounidense de 29 años tiene un récord muy parecido al suyo. El boricua posee foja de 7-0, con 5 nocauts, mientras su contrincante pelea para 8-1-1, 5 KO’s.

“Eso me dice que estamos avanzando en contrincantes”, declaró Zayas, de 18 años, al comparar su marca con la de Layton.

“El último contrincante era de 6-1. Este es de 8-1-1. Estamos creciendo en contrincantes. Eso me gusta bastante porque me mantiene concentrado y me dan más ganas de subirme al cuadrilátero y estar preparado”, reiteró el atleta al recordar su último combate ante James Martin.

En esa pelea, realizada el 20 de febrero de este año en la burbuja que Top Rank creó en el MGM Grand, en Las Vegas, Zayas retuvo su invicto por decisión unánime.

Por su parte, Layton peleó por última vez el 21 de septiembre de 2019, cuando venció por nocaut técnico a Brandon Baue.

El compromiso de Zayas ante Layton será el 24 de abril en el Silver Spurs Arena, en Kissimmee, Florida. De hecho, esta reyerta es parte de la cartelera que protagonizará su compatriota Christopher ‘Pitufo’ Díaz, quien retará al mexicano Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete por el título peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Igualmente, verá acción el boricua Edgar ‘The Chosen One’ Berlanga, que se medirá en la coestelar contra el estadounidense Demond Nicholson en una pelea programada para ocho asaltos en la división supermediana (168 libras).

También pelearán los púgiles puertorriqueños Orlando González, Henry Lebrón y Josué Vargas.

Al hablar de su contrincante, mencionó que era el más alto al que se ha enfrentado en su carrera.

“Sabemos que es un contrincante bastante alto. El más alto hasta ahora en mi carrera profesional, mide 6′2”. Hemos traído los ‘sparring partners’ necesarios que lo puedan imitar un poco, que sean altos. Así hemos trabajado lo que necesitamos trabajar”, dijo Zayas, quien según BoxRec tiene una estatura de 5′ 10″.

En cuanto al plan de trabajo que han seguido para su pelea, compartió que le dan dado énfasis a la defensa y al movimiento de piernas.

“Estoy trabajando el volumen de golpes, cortar la distancia, golpes contundentes arriba y abajo, mucho movimiento de piernas cercano, mucho ángulo, buena defensa”, estipuló el joven que desea estudiar justicia criminal y convertirse en detective.