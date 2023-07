San Salvador – Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 que concluyeron el sábado, le regalaron a la delegación nacional y al país 18 días de emociones de todo tipo.

Desde las gestas más impresionantes hasta actuaciones que no estuvieron al nivel que se esperaba, fueron parte de los recuerdos que se quedan de estos Juegos. Al final, Puerto Rico conquistó 96 preseas -25 de oro, 27 de plata y 44 de bronce- y ocupó la sexta posición en el medallero global de la justa regional.

A manera de repaso, compartimos algunos de los momentos más trascendentales de estos Centroamericanos ya sea por la grandeza de lo que se consiguió como por lo que faltó.

LO MÁS DESTACADO

Voleibol de playa

María González y Allanis Navas celebran con la bandera de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)

La dupla femenina de Allanis Navas y María González conquistó el oro en el torneo femenino al vencer al equipo de República Dominicana en la final. Las jóvenes habían alcanzado un cuarto lugar en la edición de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. Su medalla es la segunda presea que conquista Puerto Rico en esta disciplina, luego que Yarleen Santiago y Dariam Acevedo se colgaran plata en Mayagüez 2010 al ceder ante México en la final.

Baloncesto 3x3

Puerto Rico revalidó el oro de la rama masculina del baloncesto 3x3. (Carlos Rivera Giusti)

El equipo masculino -integrado por Adrián Ocasio, Brian Vázquez, Luis Cuascut y Antonio Ralat- revalidó como campeón del evento con una victoria ante Venezuela. Por su parte, el combinado femenino -compuesto por Mari Plácido, Ashley Torres, Annelisse Vargas y Alicia Penzo- obtuvo plata en un partido dramático en el que México consiguió la victoria por un punto (21-20).

Atletismo

Jasmine Camacho-Quinn ganó el oro en los 100 con vallas en San Salvador y estableció un récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Carlos Rivera Giusti)

Recuperó su sitial como deporte bandera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al sumar 12 medallas, seis de ellas de oro. Del grupo de medallistas destaca la campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn y el decatleta Ayden Owens-Delerme, que ganaron oro y establecieron récords en los Juegos. En el caso Camacho-Quinn impuso una marca en los 100 metros con vallas de 12.60 segundos en la semifinal, y superó a la jamaiquina Dionne Rose, que cronometró 12.64 en Maracaibo 1998. Mientras, Owens-Delerme terminó el decatlón con 8,281 puntos, para dejar atrás las 8,118 unidades del cubano Raúl Duany, realizado también en Maracaibo 1998.

Natación

Kristen Romano al ganar su segunda presea dorada en los 200 metros combinados de la natación. (Carlos Rivera Giusti)

Los atletas de este deporte aportaron con 12 medallas, incluidas las de natación artística y clavados. La estrella fue la nadadora Kristen Romano con cuatro medallas, incluidas tres de oro y dos récords para la justa regional. Fue campeona de los 200 y 400 metros combinados y en los 200 metros espalda. Ganó bronce en 100 metros espalda. Impuso marcas en los 200 metros combinados con dos minutos, 13 segundos y 74 centésimas (2:13.74) y en los 400 metros combinados con 4:45.47.

Polo acuático

Integrantes del combinado boricua festejan la histórica victoria ante Cuba en la final. (David Villafañe Ramos)

El equipo masculino le ganó por primera vez a Cuba en unos Juegos Centroamericanos y la vez consiguió su primera medalla de oro al ganar en la final por 9-8 en un partido muy parejo en el que los cubanos buscaron desesperadamente empatar en los segundos finales para llevar el encuentro a una decisión por penales.

LO QUE FALTÓ

Béisbol

El Equipo Nacional solo le ganó un juego a Cuba. (David Villafañe Ramos)

Los campeones de Barranquilla 2018 cayeron estrepitosamente en el torneo de San Salvador 2023 al quedar en la séptima posición y fallar en conseguir una plaza a los Juegos Panamericanos de 2023. Solo consiguieron una victoria ante Cuba y fueron derrotados por Venezuela, Nicaragua, Curazao y México. Debido a las lluvias, les cancelaron sus compromisos ante República Dominicana y El Salvador.

Baloncesto

El quinteto masculino no pudo revalidar el oro de la pasada edición de los Centroamericanos al quedarse con una medalla de bronce con una victoria ante Nicaragua por 79-59. En medio del torneo, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunció la suspensión de manera inmediata e indefinida del armador André Curbelo. Entre las cosas que se le imputaron están un altercado con un compañero de equipo, romper propiedad del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda e insultar al dirigente del equipo de El Salvador.

Tenis de mesa

Adriana Díaz revalidó como campeona de la región en sencillos en el tenis de mesa. (David Villafañe Ramos)

Aunque repitieron las ocho medallas que conquistaron hace cinco años, los líderes de la delegación reconocieron que el equipo de tenis de mesa se quedó corto en las medallas de oro. En la edición de Barranquilla, Puerto Rico consiguió cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. En San Salvador ganaron dos de oro, tres de plata y tres de bronce. Hay que destacar que Adriana Díaz revalidó como la campeona centroamericana con un torneo inmaculado.

Voleibol masculino

La Selección Nacional consiguió bronce. Sin embargo, el esquina Pelegrín Vargas, hijo, exhortó a la Federación Puertorriqueña de Voleibol a mejorar la preparación del equipo y no recostarse del compromiso que tienen los atletas para representar al país. “Necesitamos preparación. No es una preparación por inexperiencia ni porque no tenemos ganas de hacer, sino porque necesitamos tiempo. Muchas veces, por las ligas (Superiores) no tenemos tiempo. Necesitamos recursos para sustentar nuestras vidas. Es la historia de siempre. Venimos aquí, perdemos dinero y jugamos por orgullo. Y es doloroso que lo hagamos de esta manera”, dijo.

Taekwondo

Puerto Rico amaneció el sábado en la mañana con una medalla menos luego que Centro Caribe Sports anuló el resultado de la modalidad “freestyle poomsae” del taekwondo, en la que la boricua Fabiola Ruiz ganó plata. El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentó una protesta oficial porque siempre hubo intención de que se presentaran los cinco países inscritos, pero la misma no procedió.