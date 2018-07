Zagreb - En todas las ciudades de Croacia se festejó hasta la madrugada el subcampeonato mundial de la selección capitaneada por el madridista Luka Modric en Rusia, a pesar de la derrota ante Francia en la final, informan hoy medios locales.

En la céntrica plaza Ban Jelacic de Zagreb se congregan ciudadanos desde anoche para recibir a los héroes del fútbol croata en una enorme celebración que se prepara para la tarde de este lunes.

Para celebrar el mayor éxito en la historia del deporte croata, se lanzaron fuegos artificiales, petardos, se consumió mucho alcohol y numerosos aficionados se arrojaron a fuentes o al mar con las camisetas de sus jugadores favoritos.

"Estad orgullosos: Sois nuestros campeones", "Para nosotros Croacia es la campeona", "Perdiste el partido, pero conquistaste el mundo", "Los Ardientes son nuestro orgullo", "Estos son los 22 héroes del fútbol para todos los tiempos", "La plata llega hoy a Croacia pero para nosotros sois de oro", "Sois nuestros héroes para siempre", son algunos de los titulares de la prensa croata.

Los medios de información dedican casi todo su contenido a los logros de la selección de Croacia en el Mundial, y, en especial, a Luka Modric, proclamado mejor futbolista del Campeonato, así como a ensalzar a los demás "héroes" y "espartacos", a los que describen como "el orgullo de Croacia".

"El dolor (por la derrota por Francia) pasará pronto, la memoria de los días de orgullo y gloria vivirá eternamente", destaca el prestigioso "Jutarnji list" de Zagreb.

Se espera que más de 100,000 personas reciban en la plaza central Ban Jelacic de Zagreb al equipo nacional y miles más seguirán la comitiva desde el aeropuerto hasta el centro de Zagreb cuando regresen de Rusia a las 2:00 p.m., hora local.

🌄Francia celebra la reconquista de la Copa Mundial Full screen Francia conquistó su segunda Copa del Mundo al vencer el domingo 4-2 a Croacia en una final exuberante en goles. (The Associated Press) Francia se proclamó campeona por segunda ocasión tras hacerlo como anfitriona hace 20 años, cuando venció a Brasil con una gran actuación de Zinedine Zidane. (The Associated Press) Corentin Tolisso alza el cotizado trofeo. (The Associated Press) Paul Pogba suspira con la Copa Mundial en sus manos. (The Associated Press) Antoine Griezmann posa con el trofeo y su hijo en brazos. (The Associated Press) Benjamin Mendy se lanza al césped mojado con el trofeo en mano. (The Associated Press) Kylian Mbappé fue nombrado como el Mejor Jugador Juvenil del torneo. Tiene 19 años. (The Associated Press) Didier Deschamps logró convertirse en el tercer hombre en ganar la copa como jugador y técnico, emulando al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer. (The Associated Press) Croacia fue la nación más pequeña en población en disputar la final de un Mundial desde la consagración de Uruguay en Brasil 1950. (The Associated Press) La presidente de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, le da palabra de aliento a Luka Modric, quien fue nombrado como el Mejor Jugador del torneo. (The Associated Press) Les Bleus dieron los zarpazos finales mediantes las brillantes definiciones de Pogba y Mbappé (foto), a los 59 y 65. (The Associated Press) Les Bleus dieron los zarpazos finales mediantes las brillantes definiciones de Pogba (foto) y Mbappé, su ascendente estrella juvenil de 19 años, a los 59 y 65. (The Associated Press) A los 38, Griezmann restableció la ventaja francesa con un penal que fue señalado tras el primer uso del VAR en una final mundialista. (The Associated Press) Ivan Perisic lo empató diez minutos después con un zurdazo. (The Associated Press) Francia se adelantó con el autogol de Mandzukic a los 18 tras desviar a su propia puerta un tiro libre cobrado por Griezmann. (The Associated Press)

Los mejores lugares en la plaza central de Zagreb, ante el escenario en el que aparecerán los jugadores, ya están ocupados desde la madrugada por hinchas llegados de todo el país y el extranjero.

"Hemos llegado desde Hamburgo. Hemos llegado para decir a nuestros Ardientes: "¡Esto es oro, y no plata!", explicaron esta mañana a la televisión regional N1 algunos hinchas en la plaza.

Para facilitar la llegada de ciudadanos a la celebración de los futbolistas, los trenes han reducido al 50 por ciento el precio de los billetes para pasajeros, mientras que en Zagreb el transporte y gran parte de los aparcamientos serán este lunes gratis.

Las calles por las que pasará la selección han sido decoradas con enormes banderas y paneles con mensajes de felicitación a los Ardientes.

El Ejército croata ha anunciado que saludará de forma especial a los futbolistas, posiblemente con unos ejercicios de acrobacia por parte de una formación de cazas.

La presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, condecorará después de la fiesta -en el palacio presidencial- a los jugadores por sus méritos deportivos y por la promoción del país.