Lyon, Francia — Megan Rapinoe criticó a la FIFA en vísperas de la final de la Copa de Mundo para mujeres.

Sus críticas el sábado abarcaron desde la brecha en las bolsas para hombres y mujeres hasta la programación que puso la final de la Copa del Mundo en el mismo día que la final de la Copa de Oro en Estados Unidos y la final de la Copa América en Brasil. Rapinoe y Estados Unidos juegan contra Holanda el domingo por el título.

Un día antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado que esperaba expandir el torneo de 24 a 32 equipos y aumentar al doble la bolsa para las mujeres. Pero incluso doblando la bolsa de $30 millones a $60 millones no reduce la brecha con la bolsa de los hombres, que será de $440 millones en el mundial de Qatar, comparado con $400 millones en Rusia el año pasado.

Rapinoe ha dicho que a la FIFA no le importa realmente el fútbol de mujeres.