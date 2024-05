Fallece César Luis Menotti, entrenador que le dio a Argentina su primera Copa del Mundo de fútbol

“A Benedetti lo invité a comer a mi casa, cuando yo estaba (de técnico) en Peñarol (1990-91). Para mí fueron 10 años de aprendizaje. Pero yo no preguntaba: escuchaba”, recordó Menotti en una entrevista. “Y me quedé un día en casa de Sábato, y tampoco discutía: aprendía”.

Y una vez me hicieron un reportaje con Borges, y cuando le pregunté si le molestaba que fumara, me dijo: ‘lo que me intoxica no es el cigarrillo, sino las conversaciones estúpidas’. Entonces yo pregunto en todo... pero no en el fútbol, porque de fútbol... ¡sé!”.