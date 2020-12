Como ha sido su costumbre desde el 2011, Sebastián Rosado participará este año en la carrera que organiza el Centro María de los Ángeles, una organización sin fines de lucro que todos los años monta un campamento de verano para niños y jóvenes con condiciones neurológicas y que busca tener una instalación.

La edición del 2020 será virtual debido a la restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, y los participantes podrán escoger entre varias distancias y formas de hacerlo.

En el caso de Rosado, diagnosticado con perlesía cerebral desde su nacimiento, decidió embarcarse en su primer medio maratón (21 kilómetros), el que hará en 30 días para apoyar al centro y la encomiable labor que realizan. Escogió esa distancia como un homenaje al pelotero Roberto Clemente, quien usó ese número con los Pirates de Pittsburg.

Sus primeros dos kilómetros los realizó entre ayer y hoy. De hecho, el atleta pretende hacer un kilómetro diario hasta llegar a su meta, cerca del 9 de enero de 2021.

Sebastián Rosado también participó en el Maratón de Miami en 2018, en el que hizo dos millas.

Por su condición neurológica, que no le permite caminar, Rosado recorrerá la distancia con un andador especial por el área del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Le estoy haciendo honor a Roberto Clemente. Por eso me estoy animando a hacer un 21K. Es la primera vez que hago un 21K”, expresó Rosado en entrevista telefónica.

Rosado compartió que durante dos meses entrenó para poder realizar la ruta. Agregó que su fe en Dios es otro de los componentes de su preparación.

“Hay que alimentar el alma”, apuntó.

El joven de 25 años expuso que disfruta de participar de carreras pedestres porque se siente feliz y libre.

“Me gusta participar en estos eventos porque eso me hace feliz. Siento que ayudo al Centro María de los Ángeles a recaudar dinero para tener unas instalaciones. Esta podría ser la única organización en Puerto en Rico que organiza un campamento adaptado para niños y jóvenes con condiciones especiales”, dijo.

“Esto me hace sentir libre porque yo estoy en una silla de ruedas. Yo no camino, y cuando me salgo de la silla de ruedas eso me hace ser libre”, abundó el atleta que les recordó a las personas que los impedimentos no están en el cuerpo, sino en la mente.

“Si uno se lo propone, lo logra”, puntualizó.

Los interesados en inscribirse al evento y ayudar con esta causa pueden hacerlo a través del portal allsportcentral.com bajo el evento “Corre, camínalo, ruédalo, nádalo y rémalo”. El costo es de $25. Si su deseo es donar al Centro María de los Ángeles, puede hacerlo en esa misma dirección.