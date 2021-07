Mientras los seguidores del polo acuático en Estados Unidos celebraban otra contundente victoria del equipo femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio, un boricua en la ciudad de Denver sentía que su corazón iba a explotar de la alegría.

Resulta que en ese partido, en el que combinado estadounidense derrotó por 18-5 al conjunto del Comité Olímpico de Rusia, la capitana del equipo ganador, Maggie Steffens, rompía un récord olímpico de anotaciones y le cumplía una promesa a su padre, el puertorriqueño Carlos “Kaki” Steffens.

“Anoche fue mi cumpleaños, y mi hija me hizo un regalito bien bonito. Ella me había dicho que no me preocupara, que anoche iba a romper ese récord. Y ese fue mi regalo, un regalo bello, precioso”, compartió emocionado Carlos en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El progenitor de la atleta vio el partido en la casa de su hijo, Charlie, en la capital del estado de Colorado. Lo acompañaban su esposa, Peggy, y su otras dos hijas, Jessica y Teresa.

En ese encuentro, Maggie, de 28 años, quedó como la mejor anotadora en la historia de los Juegos Olímpicos al marcar su gol número 48. Sobrepasó a la italiana Tania Di Mario, que acumula 47.

Maggie Steffens alcanza el balón durante un partido de waterpolo femenino de la ronda preliminar contra Sudáfrica. (Mark Humphrey)

La atleta de ascendencia puertorriqueña busca su tercer oro olímpico consecutivo tras los conseguidos en las ediciones de Londres 2012 y Río 2016. Su hermana, Jessica, también es olímpica, pues fue parte del combinado que consiguió plata en Pekín 2008 y estuvo con Maggie en Londres.

Carlos manifestó que se sentía muy orgulloso del desempeño de su hija, particularmente porque tanto ella como el resto del equipo tuvo que ingeniárselas para entrenar en medio de la pandemia de COVID-19. “Yo le llamo las Olimpiadas de Charles Darwin”, estipuló el exatleta, quien representó a Puerto Rico en este mismo deporte en varias competencias internacionales, incluidos los Juegos Panamericanos de San Juan 1979.

“Esto es evolución. No es el más fuerte, no es el más inteligente. Es la especie que más se adapte la que va a sobrevivir en estas Olimpiadas”, añadió Carlos, al referirse a la teoría de la evolución por selección natural que esbozó el naturalista británico.

Por último, Carlos -quien vive en Culebra- expresó el deseo de que los puertorriqueños puedan sentirse orgullosos de las gesta de su hija.

“Quiero acentuar que Maggie ha trabajado duro, duro, y es lindo como padre ver esto, que aunque ha sido un año durísimo para ella y para muchos. Esto nos trae una alegría, que la necesitábamos. Ojalá cada puertorriqueño sienta que Maggie es parte de Puerto Rico, porque lo es”, culminó Steffens.