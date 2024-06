Darren Waller, de los Giants de Nueva York, se retira a los 31 años de la NFL

Los Giants habían estado esperando que Waller se decidiera si quería jugar esta temporada. No se había presentado a los trabajos de temporada baja o al minicampamento obligatoria que inició el martes pasado.

Waller detalló una situación médica “muy aterradora” en noviembre pasado mientras lidiaba con una lesión que sufrió en un partido días antes. Dijo que iba rumbo a su casa en Nueva Jersey después de haber grabado un video musical cuando comenzó a sentirse mal y después comenzó a “temblar de forma violenta” y no podía respirar. Dijo que llamó a 911 y terminó hospitalizado durante tres días y medio.

“Vuelvo a mi vida diaria y tengo muy claro que casi pierdo la vida y no sé si realmente siento que, si hubiera muerto, me habría sentido bien acerca de cómo iba mi vida de haber muerto en ese momento”, dijo Waller. “Estoy haciendo algo en lo que encontré mucha alegría y en lo que he tenido momentos increíbles, pero la pasión se ha ido desvaneciendo poco a poco”.