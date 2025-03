El boricua Javier Figueroa regresa al trono del Ironman 70.3 Puerto Rico luego de sólido cierre en los 21K

El puertorriqueño ganó con tiempo de 4:00.06, lo que es su mejor registro en el Ironman 70.3 Puerto Rico , trazado entre El Condado, Dorado, y la isleta del Viejo San Juan en una mañana de temperatura agradable, pero calurosa a partir de las 10:00 a.m.

“Es increíble ganar la segunda vez en Puerto Rico. Aquí la gente me siete mucha fe y esperanza. Estoy contento por mí, por mi familia, Puerto Rico y todos los triatletas”, dijo Figueroa.

Figueroa entró séptimo a la carrera pedestre de 21 kilómetros y que representó la etapa final del Ironman. Y no solamente rebasó a sus seis rivales sino que terminó sacando una ventaja de cuatro minutos sobre el segundo lugar.

“Esto como los leones cuando salen a cazar. Cuando ves a los rivales de cerca, te alimentas. Veía al tercer lugar y decía esto es real. Veía al primero y decía esto es para Puerto Rico otra vez. Cuando me quedaba vuelta y media ya la tenía, pero no me confié”, sostuvo Figueroa, quien contó que había rebasado a sus seis rivales para la tercera de tres vueltas en el circuito de 21k trazado por la isleta del Viejo San Juan.