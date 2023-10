Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile - El velocista boricua Diego González se clasificó a la final de los 100 metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al quedarse con el segundo puesto en la segunda de las tres series semifinales que se realizaron este lunes en el Estadio Nacional Julio Martínez.

González hizo registro de 10.50 segundos. Fue superado en su carrera por el brasileño Erik Barbosa, que cronometró 10.43 para también avanzar de ronda.

González tuvo una salida pareja con el resto del grupo. Su tiempo de reacción fue de .171 segundos. La segunda parte de la carrera pudo haber sido mejor, reconoció el propio atleta.

PUBLICIDAD

“En el comienzo hice lo que tenía que hacer, que era salir con el grupo y hacer lo que últimamente he hecho, que es rematar en la carrera larga. El primer objetivo lo cumplí. En el segundo no me fue como esperaba”, explicó González al dar también como razón los elementos de viento en contra y el frío del ambiente.

Es la primera vez que un corredor de Puerto Rico clasifica a una final de los 100 metros en unos Juegos Panamericanos. La mejor actuación que se había registrado previamente fue de Luis Morales en la edición de Indianápolis 1987 con tiempo de 10.29 en la ronda semifinal.

El resto de los corredores que competirán en la final son el dominicano José González (10.30), el brasileño Felipe Bardi (10.33), el guyanés Emanuel Archibald (10.35), el cubano Shainer Rengifo (10.36), el jamaiquino Odaine McPherson (10.37) y el panameño Alonso Edward (10.37).

La carrera final será el martes a las 8:03 p.m., hora de Puerto Rico.